Orbán Viktor szerint egy szavazaton is múlhat a választás, még egyszer, utoljára buzdítják a DPK-tagokat is

Orbán Viktor;szavazat;Magyar Péter;

2026-04-12 17:34:00 CEST

A miniszterelnök még vasárnap délután is szavazásra buzdít és háborúval riogat. Információink szerint automatizált telefonhívással is győzködi a választókat, hogy szavazzanak a Fideszre.

„Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat, ha elmulasztjuk, a háború veszélye fenyeget minket, ha elhibázzuk, a magyar családok anyagi biztonsága kerül veszélybe” – buzdított szavazásra Orbán Viktor vasárnap délután a Facebook-oldalán.

A miniszterelnök a videójában arról beszélt, hogy ezt a döntést „holnap nem lehet visszacsinálni”, ezért szerinte „ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon”.

Orbán Viktor a Népszava IT-ügyeletét nemrég az ügyeleti számon hívta fel Orbán Viktor. A gépi hangon, automatizált telefonhívásban (robocall) megszólaló a miniszterelnök még ma is, a szavazás napján győzködi a választókat, hogy, húzzák be a kormánypártokra az ikszet, „csak a Fidesz”. Egyik kollégánkat pedig Magyar Péter kereste fel ugyanígy, hogy győzzön meg még három embert.

Mindezzel párhuzamosan az 115 ezer tagú egyes számú Digitális Polgári Kör (DPK) zárt Facebook-csoportjában is azzal próbálják feltüzelni a rejtőzködő fideszeseket, hogy egyetlen szavazaton is múlhat a választás. „Írd ki, hogy te már szavaztál a Fideszre és buzdíts erre másokat is! Most kell kiállnunk Magyarországért! Egyetlen hazafi sem maradhat otthon!” – kérte a tagoktól Rákay Philip NER-es producer.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pedig a csoportban azt írta: „Nagyon sokan szavaznak. Mutassuk meg: mi vagyunk a többség! Mindenki menjen el szavazni és hozzon még egy embert!”