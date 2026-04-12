Orbán Balázs már azzal riogat, hogy tiszások fegyverrel mennének az utcára

2026-04-12 18:34:00 CEST

A Fidesz csúcsra járatja a háborús pszichózist.

„Sorban jönnek a bejelentések a tiszás választási csalásokról és agresszív tiszás akciókról” – állította Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán.

A Fidesz kampányfőnöke szerint a tiszások „megvesztegetéssel próbálkoznak, erőszakoskodnak, őrjöngenek a szavazófülkénél, drónnal vegzálják az embereket, fegyverrel mennének utcára”, ezekre azonban semmiféle bizonyítékot nem szolgáltatott.

„Nem fogjuk hagyni! Őrizzük meg Magyarország békéjét és biztonságát! Szavazzunk mindannyian! Csak a Fidesz!” – zárta posztját. Orbán Balázs ezzel Lázár Jánoson is túltett, aki a nap folyamán korábban azzal vádolta Magyar Péteréket, hogy polgárháborút akarnak kirobbantani Magyarországon ma este vagy holnap.