Karácsony Gergely szerint kiütéssel nyerhet a Tisza, már csak a kétharmad kérdéses

2026-04-12 18:22:00 CEST

A rekordot részvételi arány miatt a Fidesz történelmi vereségére számít Budapest főpolgármestere, aki szerint „egy földindulás sosem jó egy olyan pártnak, amely a biztos választásként pozicionálja magát és 16 éve hatalmon van” – erről beszélt Karácsony Gergely a Telex élő választási műsorában.

„Ez a választás abból a szempontból eldőlt, hogy a Tiszának lesz parlamenti többsége, nem csak szavazat-többsége”

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy a Tisza kétharmadot egyelőre még kérdéses, ugyanakkor ez szerinte az idei választás fő tétje és kulcskérdése. Utoljára tavaly nyáron beszélt Magyar Péterrel bővebben, azóta maximum sms-eket váltottak egymással. Kapott ígéretet arra, hogy rendezik a főváros helyzetét, ha nyer a Tisza. Arra számít, hogy brutális lesz a Tisza budapesti győzelme.