Gulyás Gergely szerint a magas részvétel oka az, hogy a Fidesz mozgósított

2026-04-12 19:23:00 CEST

A Fidesz-KDNP részéről óriási mozgósítás volt, és ennek eredménye, ennek is eredménye ez a rendkívül magas részvétel - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter nem sokkal urnazárás után a Bálnában tett sajtótájékozttatóján.

Gulyás Gergely kifejtette, számtalan bejelentést kellett tenniük jogsértések miatt, ezeket majd a választási bizottságok kivizsgálják, de összességében ez a választás megfelelő keret volt a demokratikus véleménynyilvánításhoz. Jelezte: a választási szervek a következő órákban összesítik a szavazatokat, és azt remélik, hogy a kormánypártok újra felhatalmazást kapnak a következő négy évre is a kormányzásra. Abban bízik, hogy a Fidesznek és a KDNP-nek a választások megnyeréséhez és a kormányalakításhoz szükséges 100 mandátumos többséget a választópolgárok biztosítani fogják.

Végül megköszönte mindenkinek, aki az elmúlt hónapokban sokat tett azért, hogy a kormánypártok ezt a választási kampányt ilyen formában végigcsinálhassák, külön is köszönetet mondva az aktivistáknak. Felidézte, hogy több tízezer aktivista dolgozott a kormánypártok oldalán az elmúlt hetekben és hónapokban. Köszönetet mondott azért is, hogy ennek eredményeként is ilyen sokan érezték úgy: az ország jövője és a saját jövőjük szempontjából meghozandó döntésben részt kell venniük, és ebben a kulcsfontosságú kérdésben véleményt kell nyilvánítani. „Örülünk annak, hogy a következő Országgyűlés demokratikus felhatalmazása ennyire erős lesz, hiszen ez a magas részvétel azt jelenti, hogy a demokratikus felhatalmazás minden korábbinál erősebb” - fogalmazott Gulyás Gergely.

A KDNP nevében Nacsa Lőrinc megköszönte minden választópolgárnak a részvételt, hangsúlyozva, hogy a nagyon magas részvétel mindig erős üzenet a demokrácia számára. Köszönetet mondott mindenkinek, aki elment szavazni, külön is azoknak, akik az ő politikai közösségüket tüntették ki bizalmukkal. Arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben óriási mozgósítás zajlott, a választás nagyon magas tétjéhez méltó nagy mozgósítás, ezért köszönet illeti mindazokat, akik ebben aktivistaként, önkéntesként, segítőként részt vettek.

Külön is megköszönte a külhoni magyaroknak, hogy rekordszámban szavaztak. Mint mondta, a levélszavazatok száma is azt mutatja, hogy a külhoni magyarokkal közösen építik a nemzetet, és közösen hozzák meg annak döntéseit is, ezért nekik is köszönet jár. Hozzátette: a választás tétje hatalmas volt, és bár a mai, nagy részvétellel járó napot beárnyékolta, hogy az elmúlt két napban 1500 bejelentést kaptak lehetséges választási jogsértésről, csalásról az ellenfeleik részéről. Abban bíznak, hogy a nagy számban az urnáknál megforduló választópolgárok ismét a kormánypártokat tüntetik ki bizalmukkal, és a következő négy évben is ez a nagy és erős politikai közösség vezetheti Magyarországot.