A legtöbben biztosra mentek, napközben szavaztak

parlamenti választás;

2026-04-12 18:52:00 CEST

Budapesten a XIX. kerületi 017. számú szavazókörben, a kispesti Bolyai János Általános Iskolában délelőtt még sor volt, dél körül nagyon sokan jöttek egyszerre, de azóta az érdeklődés folyamatosan lankadt. Ez azzal is magyarázható, hogy a fővárosban igencsak nagy volt a választási kedv, sokan bizonyára már letudták a szavazást a nap folyamán korábban. Itt sorbanállás már jó ideje nincs.

Egy bizottsági tag 19 óra előtt tíz perccel lapunknak azt mondta, körülbelül 2300 átjelentkező volt ebben a szavazókörben, és még 20-30 embert várnak. Urnazárás előtt hat perccel futott be még egy középkorú nő szavazni. Azt is mondták nekünk, hogy volt egy férfi, aki kicsivel 19 óra előtt futásnak eredt, mert otthon hagyta a személyijét. EBESZ-megfigyelők ottjártunkkor még voltak itt is, a beszámoló szerint nem jeleztek szabálytalanságokat.