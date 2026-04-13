A Fidesz belefulladt a Tiszába

választás;

2026-04-13 06:00:00 CEST

Hogy valami nagy-nagy változás előtt állunk, azt egész nap sejteni lehetett. A hírek arról szóltak, hogy hatalmas a részvételi szándék; soha nem látott tömegek vonultak az urnákhoz, hogy leadják szavazatukat. Nagyon úgy tűnt, hogy a Medián kalkulációja reálisnak látszik közel lesz a nyolcvan százalékhoz a részvétel. Hogy mindebből mi következik, még mindig ki-ki a saját narratívája szerint értelmezte, a Fidesz úgy, hogy megmozdultak a hazafiak, az elemzők nagy része viszont úgy, hogy a Tisza mozgósítása sikerült jobban.

Természetesen sorra érkeztek a bejelentések a választási csalásokról, hozzájuk csatlakozott Kocsis Máté is, aki azt kifogásolta, hogy Orbán Viktor reggeli voksolásakor valaki a miniszterelnök elleni táblát mutatott fel. Szombaton persze ennél sokkal durvább jóslatok hangzottak el; Magyar Péter hamis zászlós kormányakciót említett, míg a fideszesek Magyar Péter és csapata csalásait emlegették. Szerencsére egyik sem történt meg, legalábbis eddig nem jutott el hozzánk olyan esemény híre, amely megkérdőjelezhetné a végeredményt. Arról az eredményről beszélünk, amelyről – épp a magas részvétel okán – egyáltalán nem látszott biztosnak, hogy eldönthető ki nyerte a választást. Mert bármily magabiztosnak mutatta magát a miniszterelnök, bármennyire is egyértelmű Fidesz-sikert harangozott be, a független közvélemény-kutatók valamennyien arra jutottak, hogy tizenhat év után az eddig kormánypártnak el kell köszönnie a hatalomtól.

De ha ezt nem is, azt egészen biztosra vehettük, hogy az, ami az elmúlt másfél évtizedben zajlott, nem folytatható. Vagyi azt, amit a Fidesz, Orbán Viktor vezetésével tett, ahogy tökéletesen kisajátította a média jelentős részét, a köz tv és rádió egészen ordaneré módon szolgálta őket, és: nyugodtan kijelenthetjük, leplezetlenül folyt a csalás, a hírek eltorzítása és elhallgatása. Ha másban nem, abban mindenképpen bízhattunk, ez így nem mehet tovább.Aztán ahogy haladtunk előre az időben, úgy vált egyre biztosabbá: kormányváltás lesz Magyarországon. A számok azt jelezték, hogy a kormánypárt közel kétharmados vereség elé néz, miközben a kis pártok a fennmaradásukban, az egy százalékos küszöb elérésében reménykedtek.

A magyar választók nagyon egyértelműen jelezték: elég volt a Fideszből, elég volt az orbáni hatalomból. Ha a korábbi választásokon narancsszínű országot láttunk, most kékbe borult az ország. Sorra jöttek ki azok az eredmények, amelyek azt mutatták a Tisza áradása nem pusztán hajdani erősnek hitt egyéni győzteseket mosott el, a víz jelentős mértékben ellepte a Fidesz nagyágyúit is. Nem volt kétséges: az emberek ítéletet mondtak az elmúlt tizenhat év vezetői felett, egyértelművé tették, hogy az Orbán Viktor vezette csapatnak mennie kell. De, és ezt muszáj itt megemlítenünk: a miniszterelnök már jóval a végleges adatok nyilvánossága előtt elismerte a vereségét, és gratulált legyőzőjének. A többi mondatára, hogy ki képviseli igazán a nemzetet, arra most ne figyeljünk oda. Legfeljebb arra: vasárnap este még nem mondott le...