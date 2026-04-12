Tízből három olyan választókerületben is nyert a Tisza Párt jelöltje, ahol négy éve a legnagyobb különbséggel nyert a Fidesz

2026-04-12 22:34:00 CEST

A Fidesz-KDNP az egyre magasabb feldolgozottságú részeredmények szerint mindössze 11 választókerületben vezet. Összeszedtük azokat a körzeteket, ahol négy éve a legnagyobb különbséggel nyertek a minden jel szerint távozó kormánypártok:

1. Győr-Moson-Sopron 03-as választókörzet: Gyopáros Alpár 21 124 szavazatkülönbséggel nyert.

2. Vas 02-es választókörzet: Ágh Péter 17 278 szavazattal kapott többet kihívójánál.

3. Vas 03-as választókerület: V. Németh Zsolt a Körmend központú kerületben 18 614-el vezet.

4. Nógrád 02-es választókörzet: Balla Mihály előnye 17 565 szavazat.

5. Szabolcs-Szatmár-Bereg 03-as választókerület: 16 268 szavazatnyi előnnyel nyert a fideszes Seszták Miklós.

6. Szabolcs-Szatmár-Bereg 04-es választókörzet: Tilki Attila 17 387 szavatnyi különbséggel győzött.

7. Szabolcs-Szatmár-Bereg 05-ös választókerület: Kovács Sándor 16 736 szavazatnyi különbséggel nyert.

8. Bács-Kiskun 04-es választókerület: Lezsák Sándor előnye 16 727 szavazat volt.

9. Fejér 05-ös választókörzet: Sárbogárdon Varga Gábor nyert nagyot, 16 460 szavazattal szerzett többet az ellenzéki jelöltnél.

10. Borsod-Abaúj-Zemplén 07-es körzet: Tállai András javára 16 143 volt a szavazatkülönbség.

Ezek a körzetek és a Fidesz által (valószínűleg) most is megnyert választókerületek között jelentős átfedés van, de azért nem teljes: a fentebb felsorolt tíz körzetből három is akadt, ahol a kormánypártok jelöltjei most kikaptak.

Bács-Kiskun vármegye 4-es választókörzetében a fideszes Lezsák Sándor 87,78 százalékos feldolgozás mellett nagyon úgy néz ki, hogy ezúttal kikapott a tiszás Kovács Gyulától, hátránya mintegy 4000 szavazat.

95,05 százalékos feldolgozottság mellett tényszerűen kijelenthető az is, hogy a borsodi 7-es körzetben a Tisza Párt jelöltje, Csézi Erzsébet énekesnő magabiztos fölénnyel legyőzte Tállai Andrást, az államtitkár hátránya posztunk írásakor csaknem 6000 szavazat.

Szabolcs vármegye 3-as körzetében pedig 81,82 százalékos részvételi arány mellett a tiszás Dicső Viktóra valószínűsíthető, hogy vereséget mér Seszták Miklósra, akinek a hátránya jelenleg szűk 2000 szavazat a körzetben.