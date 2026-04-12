„Itt szinte mindenki a Fideszre szavaz, április 1-én csomagot kaptak sonkával meg más élelmiszerekkel”

2026-04-12 19:39:00 CEST

Baranya 301 települése között a Tisza Párt több száz aktivistája ingázott, hogy ellenőrizze, van-e bárhol jele választási csalásnak. Jelek voltak, készültek is rejtett módon fotók és videók a gyanakvásra okot adó választói mozzanatokról.

Hogy a felvételek közül lesz-e olyan, ami alapján megáll valamilyen csalás ténye, azt csak a következő napokban tudjuk meg. Egyik komlói szavazó átadott a tiszásoknak egy hangfelvételt, s azon ismerőse - állítólag - bevallotta, hogy 10 ezer forintot kapott a Fideszre leadott voksáért. Egyelőre ennek a felvételnek a valódiságáról és bizonyító erejéről sem tudunk semmi biztosat.

Azt viszont láthattam, hogy Pécs legszegényebb negyedeiben, Meszesen és a város észak-keleti határán fekvő, nyomorúságos utcákban állandóan összegyűlt 5-8 ember, s amint lassan elhaladtam előttük vagy megálltam a közelükben, szétszéledtek.

Itt szinte mindenki a Fideszre szavaz - mondta Judit, akit nemrég küldtek el bőrdíszműves állásából. - Kérdezzen bárkit, ők is elmondják. Április 1-jén kaptak egy csomagot sonkával meg más élelmiszerekkel. Megkérdeztem több meszesit, s ők nem titkolták, hogy csak a Fideszben bíznak, és gyűlölik Magyar Pétert, majd szalonképtelen szavak egész sorával minősítettek. Amikor a csomagról esett szó, mindenki elcsendesedett, hogy nem tudnak róla.

Komlón, a kenderföldi lakótelepen főképp romák laknak, az általam kérdezettek is mind Orbánt dicsőítették. Egy negyvenes éveit taposó, állástalan asszony bevallotta, hogy a cigány önkormányzat Zrínyi téren lévő házában időnként kap élelmiszercsomagot, s ott azt mondták, ha a Fidesz veszít, akkor ez az adomány megszűnik. Más forrásból úgy tudjuk, hogy ehhez az adományhoz nincs köze a kormánypártnak, hanem a lejárt, de még fogyasztható élelmiszereket a város nagyboltjai ajánlják fel a szegényeknek, vagyis ha elhangzott az idézett ijesztgetés, akkor az alaptalan volt.

Komló központjában megszólított helybéliek - kevés kivétellel - a Tisza győzelmére számítanak, bár megjegyezték valamennyien, hogy a komlói romák 95 százaléka a Fideszre szavaz, így ebben a körzetben az akár döntő lehet. Egy, Angliából 15 év után hazatért 50 esztendős férfi úgy vélte, hogy ez a szélsőséges szavazási különbség sokat árt a cigány és nem cigány magyarok viszonyának, a Tisza szavazói egyre inkább haragszanak a Fideszre voksoló romákra, holott nem a romák tehetnek erről a helyzetről - tette hozzá -, hanem a Fidesz, aki csomagjaival és háborús hisztériakeltésével félrevezeti a kevés iskolát végzett embereket.

Amúgy a Fidesz-hitű romák valóban mozdíthatatlannak tűntek Komlón. Orbán Viktor nekünk enni ad! - ordította az arcomba egy 50-es nő, akinek egyetlen foga volt, így köszönt el tőlem: - Maga meg menjen a faszba!

Pécsen sokaknak gyanús lett egy ételosztás a sportcsarnok közelében. Hamar elterjedt, hogy külföldi szavazókat etetnek ott. Aztán kiderült, hogy a Heti Betevő Egyesület osztott egytálételt a rászorulóknak. Ez már tízéves gyakorlat errefelé, tudtam meg az egyesületi tagoktól, 150-180 rászorulónak jut ebéd, kéthetente. A merőkanállal életet mérő tagok hozzátették, hogy nincs kapcsolatuk pártokkal, s ha valaki szóba hozza a választást, azonnal leállítják.

A szomszéd Bács megye déli végéből, Csátaljáról viszont arról kaptunk hírt, hogy szerbiai magyarok jöttek át szavazni a faluba. Az itteniek szerint évekkel ezelőtt a több száz szerbiai kettős magyar állampolgárt jelentettek be a fideszes vezetésű, 1200 lelkes falu házaiba, istállóiba, s így az egyéni jelöltre is szavazhatnak. A fiktív bejelentkezést nem tiltja törvény, ám, hogy tényleg van-e alapja ennek a “falusi legendának”, azt képtelenek a csátaljai ellenzékiek bizonyítani, hisz nem tekinthetnek bele a község lakónévjegyzékébe. Az ő gyanújuk alapja az, hogy választáskor mindig sok idegen jön a falu szavazóhelyiségébe. Most viszont a helyi Tisza sziget aktivistái őrszolgálatban figyelték, jön-e szerbiai autó. Egy helybéli, 52 éves férfi elmondta, hogy ezúttal délután négyig összesen egy jött, ám látva az őrséget, nem tértek vissza. Az egyik csátaljai is hozott autójával Szerbiából három szavazót, de miután összeszólalkoztak vele a tiszások, leparkolt az udvarán, és nem csinált több fuvart, mint tette azt négy évvel ezelőtt.