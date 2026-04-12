Dunaföldváron egy nő állítólag bezárt az anyját, hogy ne tudjon szavazni

Dunaföldváron egy nő bezárta édesanyját, és elvette az igazolványait, hogy az ne tudjon szavazni - közöltea Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára.

Kovács Zoltán közlése szerint Kaposváron is hasonló eset történt, ahol egy idős hölgy rokona nem engedte be a delegáltakat. Értékelése szerint a Tisza Párt hónapok óta arra ösztönözte szavazóit, hogy az emberek ne engedjék idős családtagjaiknak, hogy szavazzanak. Kitért arra is, hogy számos és ehhez hasonló bejelentés érkezett a Fideszhez. Ez felháborító! A Tisza felelőssége, hogy szavazóit választási csalásra buzdítja! - zárta bejegyzését Kovács Zoltán.

Baranya 301 települése között a Tisza Párt több száz aktivistája ingázott, hogy ellenőrizze, van-e bárhol jele választási csalásnak. Jelek voltak, készültek is rejtett módon fotók és videók a gyanakvásra okot adó választói mozzanatokról. 