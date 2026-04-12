Dobrev Klára nem adja fel

Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;

2026-04-12 22:08:00 CEST

Dobrev Klára kijelentette, hogy a felelősség természetesen elsősorban az övé, mert a felelősség a pártelnöké. Hangsúlyozta, nincs lelkiismeret-furdalása, mert minden belső politikai erkölcsi parancsa szerint az, amit végigvittek, amit képviselnek, amit gondolnak Magyarországról, a világról, és ahogy cselekedtek, a baloldali emberek és a baloldal képviselete érdekében tisztességes, erkölcsös és egyenes gerincű volt. Úgy fogalmazott, megalkuvás és meghajlás nélkül küzdöttek végig, de ettől még le kell vonnia a következtetést: most kudarcot vallott, ezért lemond a Demokratikus Koalíció elnöki tisztségéről, mert ilyenkor egy demokratának ez a dolga, vállalnia kell a felelősséget a kudarcért, és a Demokratikus Koalíció teljes elnöksége szintén lemond.

Világossá tette ugyanakkor, hogy ez nem jelenti azt, hogy feladja, és nem jelenti azt sem, hogy feladják. Minden erejével továbbra is a demokráciáért, a baloldali értékekért, egy európai köztársaságért fog küzdeni, és - mint mondta - minden párttársa, vezetőtársa, képviselőjelölt társa nevében kijelentheti: nem fogják feladni, hogy ez az ország újra egy igazságosabb, egy európaibb magyar köztársaság legyen. Hozzátette, ott lesz, ahol ezt a kocsit tolni kell, ahol ezt a szekeret húzni kell, mert ez az ország megérdemli, mert a baloldal - az európai magyar baloldal - megérdemli.