2026-04-12 22:45:00 CEST

A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen politikai erő, amelyet nem söpört el a Tisza Párt - közölte vasárnap esti beszédében Töröczkai László, az ellenzéki párt elnöke.

Toroczkai László Magyar Péter helyett a Facebooknak gratulált és a Facebook mögött álló „Szilícium-völgyi globális óriáscégnek”, mert megszerezte az első magyar miniszterelnököt.” Arról beszélt, arra számítanak, hogy a demokrácia állapota rohamosan romlani fog Magyarországon. Ennek előjeleként említette azt is, ami – szavai szerint – ezekben a pillanatokban történik a Tisza Párt eredményváró rendezvényén, ahová a nekik nem szimpatikus, vagy a nem őket finanszírozó körök által támogatott médiumok munkatársait, sajtómunkatársait, újságírókat be sem engedik. Ezzel szemben úgy fogalmazott, a Mi Hazánk Mozgalom ebben is példát mutat, hiszen oda mindenféle sajtótermék mindenféle újságíróját szeretettel várták, mert ők nem félnek a demokráciától. Hozzátette: nemcsak azokat ismerik, akik most hatalomra juttatták a Tisza Pártot, hanem Magyar Péter karakterét is kiismerhették az elmúlt időszakban. Ebből azt a következtetést szűrte le, hogy a Tisza Párt vissza fog élni azzal az óriási hatalommal, amely ma a kezébe került. Ezért számítanak arra, hogy a demokrácia állapota a következő időszakban rohamosan romlani fog, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy nekik ebben már van tapasztalatuk, mert – mint mondta – a Gyurcsány-Bajnai kormány pontosan ilyen volt.

Világossá tette: Magyar Péternek és a Tisza Pártnak azt üzeni, hogy a Mi Hazánk a legkeményebben ellen fog állni akkor, amikor megpróbálják a magyar demokráciát leépíteni. Hangsúlyozta, próbálkozhatnak mindennel, őket nem lehet megtörni. „Ez pedig azt is jelenti, hogy a Mi Hazánk Mozgalom belátható időn belül a Tisza Párt