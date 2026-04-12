Hamar köddé váltak a fideszes remények és politikusok vasárnap a Bálnában

2026-04-12 22:43:00 CEST

Mogorva, feszült, nem túl minőségi celebcsokor érkezett meg a Fidesz eredményvárójába. A párt azt Hollik Istvánt bocsátotta a sajtó rendelkezésére, aki korlátozottan volt hajlandó szóba állni bárkivel, azután pedig, hogy Orbán Viktor elismerte a vereséget, már senki nem volt elérhető.

Hét óra körül érkeztünk a Bálnához, a Fidesz eredményvárójához. Ide több hullámban érkeztek Fidesz-közeli celebek, kiöltözve, többségük átsietve a sajtó kérdezni vágyó hullámain. A két megafonos figura, Trombitás Kristóf és Apáti Bence tüntetően nem válaszolt kérdésekre.

Gáspár Zsolt már megállt egy hosszabb időre, úgy látta, Orbán „bátyánknak” győzni kell, a gyerekeinket ne vigyék a háborúba, majd kérdésre kifejtette, Csádba csak kommandósok, kemény legények mennének. Orbán Viktornak nyernie kell, ismételte meg, ezt jelzi a magas részvétel is.

Rátóti Zoltán, a Színház és Filmművészeti Egyetem rektora nem válaszolt, de a partnere jelezte: győzelemre számít. Kis Grofó Lázár János vécékefés eszmefuttatásáról annyit mondott, nem az ő dolga ítélkezni Lázár János felett, hanem a jóistené. Takaró Mihály irodalomtörténész csak sejtelmesen mosolygott a kérdésre, hogy mire számít.

Bent a Bálnában lassan kezdtek befutni az első eredmények. Ezek eleinte listás Fidesz-vezetést, egyéniben viszont erős Tisza-vezetést mutattak. A fideszes politikusok közül egyedül Hollik István volt fideszes kommunikációs igazgató többször jelezte, ekkora szavazatszámnál el kell fogadni a választás eredményét, majd távozott. A szervezők ígértek 30 perccel későbbre egy újabb nyilatkozót, Hidvéghi Balázs parlamenti államtitkár személyében, erre azonban már nem került sor, a történések felgyorsultak.

A Tisza egyre inkább elhúzott, majd Orbán Viktor beszédéből kiderült: a Fidesz vereséget szenvedett. Innen kezdett kiürülni a terem. A fizetős, kissé túlárazott büfében két fiatal ácsorgott, már senki nem rendelt vagdaltat. Kérdeztük, hogy értékelik az eredményt. Jelezték, nem kommentálhatják a Fidesz választási vereségét.