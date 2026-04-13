Brutális vereséget szenvedett a Fidesz-KDNP, Magyar Péter alakíthat kormányt a parlamenti választás után

Fidesz;Magyarország;vereség;parlamenti választás;Tisza Párt;

2026-04-13 00:19:00 CEST

A Tisza Párt kétharmaddal győzött, Orbán Viktor és társai az utolsó pillanatig hazudtak a saját híveiknek. Elemzés.

„Az imént Orbán Viktor miniszterelnök úr telefonon gratulált a győzelmünkhöz” – írta ki közösségi oldalára vasárnap este negyed tízkor Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Noha még csak bő két óra telt el az urnazárás óta, ekkorra már elég egyértelműen kiderült, a Fidesz-KDNP brutális vereséget szenved a parlamenti választáson.

Nemcsak az egyéni képviselők, hanem, az országos lista esetében is kiderült, a kormánypárti-propagandista közvéleménykutatók előrejelzései finoman fogalmazva tévedtek, ezzel szemben a hatalom által csalónak kikiáltott közvélemény-kutatók jól jósoltak:

valóban áradt a Tisza, lemosta Magyarország térképéről az eddigi Fidesz-KDNP-s többséget.

Sőt, jelenlegi adatok, egyéni képviselőjelöltekre leadott szavazatok 96,89 százalékos, az országos listára leadottak 95,18 százalékos feldolgozottságánál kétharmada, a 199 fős parlamentben 138 képviselője van a Tiszának a Fidesz 55 képviselőjével szemben, de aktuális helyzet szerint a Mi Hazánk is átugrotta a parlamenti küszöböt, ezzel szemben a Demokratikus Koalíció és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt messze lemaradt az öt százalékról. Előbbi éppen csak átlépte az állami támogatáshoz szükséges 1 százalékot, utóbbi viszont alatta maradt.

Az egyéni választókerületi eredmények jelenlegi, 98 százalékos feldolgozottságnál a 106 egyéni választókerületből 93-ban vezett a Tisza, s mindössze 12-ben állt nyerésre a Fidesz-KDNP. Ellenzéki szempontból még a legoptimistább jóslatokat-becsléseket is felülmúlta Magyar Péter formációjának sikere, olyan választókerületekben is nyertek, amelyeket évtizedek óta a Fidesz uralt, s olyan körzeteket buknak el a kormánypártok, ahol legutóbb 20-30 százalékkal nyertek. Olyan ikonikus fideszes politikusok vesztettek vagy álltak vesztésre, mint Lezsák Sándor, Zsigó Róbert, Font Sándor, Menczer Tamás, Vitályos Eszter, Rétvári Bence, Takács Péter, a miniszterek közül Nagy István, Hankó Balázs, Tuzson Bence, de

hiába cserélte le közel félszáz helyen korábbi bevált emberét Orbán Viktor, nem jött be a számítása, az újoncokat kvázi a vérpadra hajtotta – a leváltottak viszont vélhetően magukban örültek, nem velük mosták fel a padlót.

Budapesten szégyenteljes módon nullázták le a Fidesz-KDNP-t, mind a 16 egyéni választókerületben ben a Tisza nyert, még a 6-osban is, ahol a fideszes kihívó mellett a talán legnépszerűbb ellenzéki politikussal, Hadházy Ákossal is meg kellett küzdenie Velkey György Lászlónak. Pest megyében is teljes lehet még a Tisza öröme, országosan a Fidesz-KDNP mindössze 11 körzetben vezetett: Borsodban az ózdi, Fejérben a sárbogárdi, Győr-Moson-Sopronban a csornai, Hajdú-Biharban a berettyóújfalui, Jász-nagykunban a karcagi, Nógrádban a balassagyarmati, Szabolcsban a vásárosnaményi, a nyírbátori és a mátészalkai, Tolnában a dombóvári és Vasban a sárvári és a körmendi, mindenütt másutt a Tisza jelöltjei álltak az élen. Lapzártánkkor a Tiszának 138, a Fidesz-KDNP-nek 54, a Mi Hazánknak 7 mandátuma volt, vagyis a négy fideszes kétharmadnál is erősebb felhatalmazást kapott Magyar Péter pártja.

Várható volt egy ilyen eredmény, az elmúlt hetekben látszott a kormánypárti megszólalókon is, hogy tudják, nagy a baj, ennek ellenére az utolsó pillanatig hazudtak a híveiknek,

és erre használták a propagandasajtójukat is – mondta a Népszavának Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. – A Fidesz ráadásul végig egy rendkívül rossz kampányt tolt, a háborúval riogatott, a Tisza egyik fő ajánlata az volt, hogy Európát kell választani Oroszország helyett. Egyértelműen az utóbbi működött, az emberek Európa mellett döntöttek, egyúttal sokan rádöbbentek, milyen is a rendszer valódi jellege, s nemet mondtak rá. A Fidesz nem tudott mit kezdeni vele, hogy az ellenzéknek van egy egyértelmű vezetője, a pártjának pedig egységes struktúrája. A kétharmados győzelem amúgy sohasem jó egy demokráciában, de most szükség volt rá, hiszen csak így lehet visszaállítani az alkotmányos demokráciát.

Erre az eredményre senki sem számított, ez a legoptimistább előrejelzéseket is felülmúlta – értékelte a választás eredményét a Népszavának Győri Gábor, a Policy Solutions vezető elemzője. A kétharmados felhatalmazás óriási lehetőséget ad a Tiszának, hiszen

teljesen jogszerű eszközökkel le tudja bontani azokat az korlátokat, amelyeket a Fidesz a maga védelmére emelt: le lehet váltani például a legfőbb ügyészt és az Állami Számvevőszék elnökét és még sok más intézményvezetőt,

így elkerülheti, hogy olyan helyzetbe kerüljön, mint a Lengyelországban legutóbb győztes ellenzék. A nagy győzelem ellenére nehéz kormányzás vár a Tiszára, bizonyos területeken, mint az egészségügy vagy az oktatás csak lassan lehet eredményt felmutatni, s ha lesz is elszámoltatás, az is hosszas jogi procedúra. A korrupció elleni harcban könnyebb sikereket felmutatni, a gazdaság viszont kiszolgáltatott a nemzetközi helyzetnek, viszont érkeznek majd az uniós pénzek. s az egyoldalú fideszes gazdaságpolitikát is át lehet strukturálni. Az embereknek viszont mérsékelni kell az elvárásainak, hiszen a Fidesz-KDNP komoly strukturális és gazdasági problémákat, valamint komoly költségvetési hiányt hagy hátra.

Kérdésünkre, komolyan vehető-e Orbán Viktor kijelentése, nagy vereség esetén lemond a Fidesz elnöki posztjáról Győri Gábor úgy reagált, szerinte ez elég nagy vereség, ám ettől nem biztos, hogy a távozó miniszterelnök betartja az ígéretét.

- Noha a kampányturnékon Orbán Viktor mellett Lázár János, Szijjártó Péter is részt vett, a kampányfőnök pedig Orbán Balázs volt, a felelősség mindig a vezetőé, hiszen ő állítja a posztokra az embereit – magyarázta. – Ez alapján Orbán Viktor a hatalmas kudarc felelőse, más kérdés, az értékelő beszédében alapján nem személyi, hanem csoportos felelősségről beszélt.

Az elkövetkező időszakban kiderül, van-e egyáltalán olyan erő a Fideszen belül, amely számon meri kérni a történteket, esetleg ki tudja billenteni Orbán Viktort a pozíciójából.

Eddig aki megpróbálta, mindig belebukott.

Arra viszont számítani lehet, hogy helyi, önkormányzati szinten elkezdődik a győzteshez vándorlás,

főként a független vezetésű települések lélegeznek majd fel, hiszen mostantól nem kell félniük az államtól, az állami hivataloktól, ami a Fidesz-kormányzás egyik alapvetése volt. Budapest számára pedig konkrétan a túlélést jelenti, hogy csúfosan megbukott az Orbán-kormány.

Az esti eredményeket, a Tisza várható sikerét vetítették elő a napközbeni részvételi adatok, már délelőtt látszott, hogy megdől a rendszerváltás utáni időszak részvételi rekordja. Végül a jogosultak 79,47 százaléka szavazott a parlamenti választáson, amivel valóban megdőlt a mindenkori részvételi rekord: az eddigi legmagasabb szavazási hajlandóságot a 2002-es voksolás második fordulója hozta – 2014-ig két körben döntöttek a választók a mandátumok sorsáról –, amikor 73,51 százaléknyian voksoltak.

A voksolási kedv természetesen nem mindenütt bizonyult ugyanolyannak, Budapesten, a nagyvárosi körzetekben, a fővárosi agglomerációban meghaladta az országos átlagot, ezzel szemben a klasszikus, négy éve elsöprő kormánypárti sikert hozó körzetekben jellemzően az átlag alatt maradt. A fővárosban az urnazárás előtti utolsó adat 80,96 százalék volt, akárcsak Pest vármegyéé, Győr-Moson-Sopronban a szavazásra jogosultak 81,95, Vasban 81,5, Veszprémben 79,8, Fejérben 79,3 százaléka járult az urnákhoz, ezzel szemben Borsodban 71,9, Szabolcsban 72,6, Jász-Nagykun-Szolnokban 73,99 percentnyien voksoltak. Az egyéni választókerületek közül a budapesti 3-as körzetben – XI.-XII. kerület – volt a legmagasabb a részvételi arány, a fővárosi agglomerációban a budaörsi székhelyű Pest 2-ben, a klasszikus vidékiek közül pedig a soproni központú Győr-Moson-Sopron 4-ben, míg a legkevesebben az ózdi székhelyű Borsod-Abaúj-Zemplén 3-ban, a vásárosnaményi Szabolcs-Szatmár-Bereg 4-ben és a borsodi 5-ösben, azaz Sátoraljaújhely és környékén voksoltak.

Azt szokták mondani, egy választás a demokrácia ünnepe, ha így nézzük az extrém részvételi adatokat, akkor ez ma egy óriási ünnep – értékelte a Népszavának a részvételi adatokat Szentpéteri Nagy Richard politikai elemző. – Ez most valóban fülkeforradalom volt, bár Orbán Viktor a 2010-es választásra használta a kifejezést, de akkor a részvételi adatok ezt nem támasztották alá. Láthatóan a választók érezték a saját felelősségüket, hogy most tényleg érdemben beleszólhattak az ország sorsának jövőjébe, s éltek is a lehetőséggel, s a nagy részvétel komoly legitimációt ad a győztesnek.

Győri Gábor megjegyezte, noha a korábbi trendek alapján a nagy részvétel elvileg a Fidesz-KDNP-nek kedvezhetett volna, hiszen messze a legprofibb a mozgósítási gépezete, idén a választásra viszont látszott valamiféle trendforduló, többek között az ellenzéki szavazók sokkal lelkesebbnek tűntek.

A felmérések azt mutatták, hogy az egyéni inspirációjuk is erősebb, mint a kormánypártiaké, és ez kiegyenlíthette a központi mozgósítás előnyét – jegyezte meg a Policy Solutions vezető elemzője. – A magas részvétel azt mutatta, hogy

sok olyan választó is elment szavazni, akiket a Fidesz-KDNP az előző négy választáson nem tudott megszólítani.

Ahogyan a választásokat megelőző közvéleménykutatások is jelezték, ez elsősorban a fiatalabb, 30 alatti korosztály, akik eddig meglehetősen passzívak voltak, ezúttal viszont aktivizálódtak.