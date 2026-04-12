Magyar Péter: A győzelmünk nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik

2026-04-12 22:59:00 CEST

A demokratikus Magyarország történetében ennyien még soha nem szavaztak, ilyen erős felhatalmazást még soha egyetlen párt sem kapott. Felhatalmazást adtatok arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát – szögezte le vasárnap esti választási győzelmi beszédében a politikus.

Megcsináltuk, a Tisza és Magyarország megnyerte ezt a választást. Nem kicsit, hanem nagyon, sőt, nagyon-nagyon – jelentette ki Magyar Péter vasárnap este a Batthyány téren tartott győzelmi beszédében. – Közösen leváltottuk az Orbán-rendszert – folytatta –, felszabadítottuk Magyarországot, visszavettük a hazánkat. Ez nélkületek nem sikerült volna – üzente.

A győzelmünk nem a Holdról, hanem minden magyar ablakból látszik, legyen az akár a legkisebb vályogházon, egy sok emeletes panelházban, nagyvárosban vagy vidéken, minden magyar ablakból látszik – fogalmazott a kétharmados választási győzelem kapujában álló Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter kiemelte, a demokratikus Magyarország történetében ennyien még soha nem szavaztak, ilyen erős felhatalmazást még soha egyetlen párt sem kapott, mint a Tisza. Hozzátette – Felhatalmazást adtatok arra, hogy építsünk egy működő és emberséges hazát mindannyiunknak, minden magyar embernek.

– A Tisza nem csak megnyerte ezt a választást, de minden jel arra utal, hogy erős kétharmados többségünk lesz az új Országgyűlésben. Ez az a felhatalmazás, ami lehetővé teszi, hogy az átmenet a lehető leghatékonyabb, legbékésebb, legzökkenőmentesebb legyen

– fogalmazott.

– Hálás szívvel köszönjük mind a 3 millió 300 ezer embernek, aki bizalmat szavazott nekünk – mondta Magyar Péter. Majd köszönetet mondott a családjának, a fiainak, a munkatársainak, az önkénteseknek, a jelöltjeiknek, a szakembereiknek, és minden magyar embernek, aki bármivel is támogatta a rendszerváltást.

– Ma, kedves barátaim, csodát csináltatok, ma Magyarország történelmet írt

– jelentette ki. – Tettük mindezt teljes ellenszélben, ahogy annyiszor elmondtuk, sok millió Lúdas Matyiként – folytatta, majd megjegyezte: győztek, pedig az állampárt a teljes apparátusát bevetette ellenük, megkísérelte a titkosszolgálatokkal tönkretenni a Tiszát, százmilliárdokat költöttek hazugságkampányra, gyűlöletre. – Ma az igazság győzedelmeskedett a hazugság felett. Ma azért győztünk, mert a magyar emberek nem azt kérdezték, hogy a hazájuk mit tehet értük, hanem azt kérdeztétek, hogy ti mit tehettek a hazátokért – üzente, hozzátéve, „meg is cselekedtétek, amit megkövetelt a haza”.

– A magyarok ma nemet mondtak az ámításra, nemet mondtak a hazugságra, nemet mondtak a félrevezetésre, és nemet mondtak az árulásra

– hangsúlyozta. Felidézte, két éve néhány ember elindult, „és végül Dávid és Góliát harcában a szeretet győzedelmeskedett, mert végül mindig a szeretet győzedelmeskedik”. Majd köszönetet mondott mindenkinek, „hogy megfogadtátok a bibliai tanácsot, hogy ne féljetek”. – Nem félünk! – skandálta a tömeg.

– Köszönöm, hogy elhittétek, hogy megváltoztathatjuk a sorsunkat, hogy a saját történelmünket mi magunk, a magyar emberek írjuk – mondta. – Pedig – folytatta – hányszor és hányan mondták nekünk, hogy nem érdemes vidékre menni. Nem érdemes és nem lehet kilépni a fővárosból. Hányszor hallgattuk meg, hogy meg kell állapodni őfelsége ellenzékével, hogy alkukat kell kötni, mert másképp nem lehet. Dehogynem, ma bebizonyítottátok mindenkinek, hogy igenis, lehet – fogalmazott.