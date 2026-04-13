Magyarország történelemet írt

Magyar Péter;

2026-04-13 14:13:00 CEST

Magyarország és a magyar emberek tegnap, április 12-én történelmet írtak, amit itt Magyarországon láttunk, és amit látnak Európából és a világ minden részéről - jelentette ki Magyar Péter.

A megválasztott miniszterelnök szerint egy sorsdöntő választáson aratott meggyőző fölényes győzelmet a Tisza és ezzel Magyarország. Erős kétharmados felhatalmazást kaptunk a magyar emberektől. A jelen állás szerint a 199 fős magyar országgyűlésben 138 képviselője lesz a Tiszának, de több is lehet, mivel csak szombaton fogják megszámolni a külképviseleten leadott szavazatokat, illetőleg az átjelentkezéssel szavazók szavazatait.