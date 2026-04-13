Ferencz Orsolya: A felelősöket pedig ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből

2026-04-13 13:00:00 CEST

A politikus konkrét neveket nem mondott.

A Fidesz megtisztulását sürgette a párt országgyűlési képviselője egy hétfőn megjelent videóban.

Ferencz Orsolya szerint a vereség nem a nemzeti oldalnak, vagy éppen a választókerületnek, hanem azoknak szól, akik „úgy gondolták, hogy a kereszténységet, az erkölcsöt, a tehetséget és a hazaszeretetet helyettesíteni lehet pénzzel és képmutatással. Ez a vereség azoknak szól, akik a szakmaiságot kidobták és helyette választották az erőszakoskodást és az üres szólamokat (...) Ez a vereség azoknak szól, akik a mi hazaszeretetünket, a mi hitünket kihasználták, akik számára ez semmit nem jelent, és ebben a percben őszintén nem tudom, hogy valaha jelentett-e” - fogalmazott.

A politikus beszédében a megtisztulást szorgalmazta.

„A vereség okait mindannyian tudjuk, sejtjük. Az ezért felelősöket pedig ki kell vágnunk végre a nemzeti oldal testéből. Ez máshogy egész egyszerűen nem fog menni. Máshogy akkor sem ment volna, azt hiszem, hogyha nyertünk volna, legalábbis nekem biztosan nem”

- jelentette ki Ferencz Orsolya. Egyúttal optimizmusát fejezte ki, mert a nemzeti oldal nem a baloldal, és nem is egy zavaros, önmagát meghatározni sem tudó közösség. Úgy vélte, nem hagymázas ideológiákra építenek, hanem a nemzeti oldal örök értékeire támaszkodnak, ahol az Isten, a haza és a család nem szólam, hanem az élet része. Hozzátette: ebbe az ügybe az életüket, évtizedeiket és a szívizmukat tették bele, ennek pedig azért van értelme, mert a magyar társadalom alapvetően családcentrikus, keresztény és konzervatív. Ezek pedig sziklaszilárd alapok.

„Amire nincs igény, az a megmagyarázhatatlan mesés gazdagodás, a nepotizmus, a kontraszelektált megélhetési karrierjobboldaliak tucatjai, falkái. Tőlük igenis el kell végre búcsúznunk. Egyeseknek a bűnei és a hibái nem fedhetik el azt, hogy nagyszerű dolgokat hajtottunk végre az elmúlt 36 évben, de különösen az elmúlt 16 évben is”

- mondta.