A magyar történelmet nem Moszkvában és Brüsszelben írják

Magyar Péter;

2026-04-13 14:25:00 CEST

Magyar Péter élesen bírálta Orbán Viktort, aki szerinte a saját népét fenyegette, és megpróbálta félelemben tartani a magyar gyerekeket, az idős szülőket és nagyszülőket azzal, hogy egy másik kormány esetén az ukrán-orosz frontra vinnék a családtagjaikat.

Úgy vélte, Orbán Viktor egészen elképesztő mélységbe süllyedt azért, hogy megőrizhesse a lopott szajrét, a hatalmát és még ki tudja, mi mást. Ezzel szemben világossá tette: Magyarországon senki nem akar háborút, Magyarország a béke pártján áll, és a Tisza-kormány a béke kormánya lesz.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor évek óta nem foglalkozik a magyar embereket érintő valós problémákkal, és az utóbbi években nem lehetett hallani tőle érdemi megszólalást sem az egészségügyről, sem az oktatásról, sem a megélhetési kérdésekről. Értékelése szerint

Orbán Viktor egy ötdimenziós sakkjátszmát játszott, és valószínűleg ez is hozzájárult a vereségéhez: Ukrajnáról, Oroszországról, Iránról, az iráni sahrról, az iráni ajatollahról és az amerikai elnökválasztásról beszélt, miközben – jegyezte meg gúnyosan – ha álmából felkeltették volna, talán még azt is állította volna, hogy ő nyerte meg az amerikai elnökválasztást, nem Donald Trump. Magyar Péter szerint Orbán Viktor mindenről beszélt, csak éppen a magyar embereket érintő problémákról nem, és erre a magyar emberek nemet mondtak.

Hangsúlyozta: a magyar történelmet a magyar emberek írják, nem Moszkvában, nem Brüsszelben és nem Washingtonban, hanem a magyar utcákon és a magyar tereken. Háláját fejezte ki azért, hogy ezt vasárnap a magyar emberek milliói bebizonyították.