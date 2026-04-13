A világ végignézte, ahogy Orbán Viktor és bűnszervezete szétrabolja az országot

Magyar Péter;

2026-04-13 14:38:00 CEST

Magyar Péter arról beszélt, hogy mindent megtesznek azért, hogy miután megismerték ezeket a dokumentumokat - legyen szó titkos kormányhatározatokról, titkosított szerződésekről vagy hitelszerződésekről -, áttekintsék őket, majd mindazt, ami nem sérti a magyar nemzetbiztonság érdekeit vagy Magyarország pénzügyi érdekeit, nyilvánosság elé tárják.

Jelezte: szeretnék megismertetni a magyar emberekkel, hogy az élet minden területén - az oktatásban, az egészségügyben, az infrastruktúrában, valamint a költségvetés és a gazdaság állapotát tekintve - hogyan áll az ország, és mit hagytak maguk után a rablók, akik szétrabolták és elárulták a hazájukat. Hozzátette, hogy egy ilyen „stroke takinget” szeretnének készíteni, majd azonnal stabil alapokon nyugvó költségvetést létrehozni, mert szerinte a jelenlegi költségvetést nyilvánvalóan módosítani kell, hiszen az már 2025-ben összeomlott.

Kifejtette, hogy a költségvetést tudomása szerint már kétszer módosították, és Orbán Viktor az első három hónapban akkora hiányt ért el, amekkora 1990 óta soha nem volt a magyar költségvetésben. Úgy értékelt, a világ kívülről végignézte, ahogy Orbán Viktor és a körülötte lévő bűnszervezet eladósítja és szétrabolja a saját hazáját. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ennek a korszaknak a lezárása a magyarok feladata volt, és szerinte ezt tegnap meg is tették, amikor megnyitották az emberséges, működő, európai, szabad és szuverén Magyarország új korszakát.