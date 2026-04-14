Piliscsaba jegyzője beszélt szitkozódva, minősíthetetlen hangon Magyar Péterről a Népszava videójában

2026-04-14 07:45:00 CEST

Juhász Andreának tisztségéből adódóan függetlenül, szakmai alapon kellene őrködnie az önkormányzat törvényes működése felett. A település polgármestere elhatárolódott tőle.

A Fidesz eredményvárója után csalódott résztvevőkkel készített interjút lapunk, amint trágár helyzetértékelések kíséretében távoznak a párt számára kedvezőtlen eredmények bejelentése után. A HVG kiszúrta, hogy az egyik résztvevő, akit megszólítottunk, nem más, mint a piliscsabai jegyző. Juhász Andrea volt az, akinek tisztségéből adódóan függetlenül, szakmai alapon kellene őrködnie az önkormányzat törvényes működése felett, ennek ellenére elképesztően trágár szavakkal szidta a Tisza Párt elnökét.

A videónkon 11.20-tól látható megszólalásában Juhász Andrea először azt mondta, szerinte a Fidesz „nem rontott el semmit”, a baj, hogy a választók a „kis buzi Magyar Péternek hittek”, majd dühében azzal távozott, hogy „egy buzi”ne irányítson egy országot.

A település polgármestere ezzel kapcsolatban hétfőn egy állásfoglalást tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben azt írta, hogy a jegyző tegnap éjjeli megnyilvánulásával és viselkedésével nem tud és nem is kíván azonosulni.

„Polgármesterként számomra alapvető érték a tisztelet, a felelősségteljes kommunikáció és a közösségünk méltóságának megőrzése. Az elhangzottak ezekkel az értékekkel nem egyeztethetők össze, ezért azoktól határozottan elhatárolódom” – közölte Thumáné Kauzál Melinda, aki azt ígérte, hogy „a szükséges lépéseket meg fogja tenni”. Hogy elbocsátják-e jegyzőt, az egyelőre nem világos.

A jegyző egy független tisztséget jelent, minden településen a jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt, Feladata a többi között az önkormányzati és hatósági ügyek törvényes működésének biztosítása. Köztisztviselői jogállású személyekről van szó, akiket a polgármester nevez ki határozatlan időre.