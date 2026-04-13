Magyar Péter figyelmeztette Sulyok Tamást, hogy ha nem mond le, kétharmados felhatalmazással fogják elmozdítani

Magyar Péter;

2026-04-13 14:49:00 CEST

A sajtó képviselői közül először a Partizán újságírója kérdezhetett. Sulyok Tamás lemondási felszólításáról kérdeznek elsőként, továbbá, hogy tud-e valamilyen vállalást tenni arra, hogy miniszterelnökként mikor fog először újabb országjárásra indulni. Magyar Péter úgy válaszolt, a következő 30 nap nagyon fontos lesz, de azt a kormányalakítás mikéntjével fogják elsősorban tölteni. Magyar Péter elmondta azt is, hogy lesznek olyan kormányülések, amelyek akár nyilvánosak is lehetnek és lehet rögtön kérdéseket feltenni majd.

Magyar Péter szerint az olyan politikusok, akik a béke felszentelt papjainak tartják magukat, azok valójában háborúkat gerjesztenek. Ezzel kapcsolatban kitért arra, hogy Gulyás Gergely megfontolta volna, hogy Magyarország katonákat küldjön amerikai kérésre Iránba, továbbá említette az Orbán Gáspár által szervezett csádi missziót is. Ezzel szemben a Tisza Párt valóban a békéért fog dolgozni - mondta.

A magyar emberek egy rendszerváltás mellett döntöttek, „Sulyok Tamás és a többi báb” pedig nem látja el a köztársasági elnök funkcióját - jelentette ki a másik kérdésre válaszolva a Tisza Párt elnöke. Sulyok feladata az, hogy mindent aláírjon a Fidesznek, ilyen emberre pedig nincs szükség. – Az én szememben ő nem köztársasági elnök – jelentette ki Magyar Péter Sulyok Tamásról, majd ismét felszólította, hogy távozzon a hivatalából. Kétharmados felhatalmazással tudják az alaptörvényt is módosítani, de nem szeretnénk jogászkodni, szeretnénk, hogy az államfő maga mondjon le - közölte, hozzáfűzve, hogy jog elleni lépéseket nem fognak tenni a jog adta lehetőségekkel sem.