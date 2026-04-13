A lehető legtöbb helyről szerzik be az energiahordozókat

Magyar Péter;

2026-04-13 15:08:00 CEST

Az RTL következik, arról kérdez a csatorna, hogy honnan származik a Szijjártó Péterrel kapcsolatos információ, erre Magyar Péter annyit mondott, hogy megbízható belső információ, vannak, akik nem nyilvánosan támogatták a Tisza Pártot, belső információkat adva nekik. Magyar Péter elmondta, ők nem Orbán Viktorra, hanem Magyarországra esküdtek fel, s ha bűncselekményt tapasztalnak, azt jelzik.

A csatorna kérdez az orosz olajról való leválás lehetőségéről is. Magyar Péter elmondta, mindent el fog követni, hogy diverzifikálják a beszerzéseket, mert egyrészt ez a biztonságos, másrészt így a lehető legolcsóbb. A fideszeseknek ezt egy narancsos hasonlattal próbálta elmagyarázni, miszerint ha három forrásból szerez be narancsot, nem csak egyből, akkor meg tudja versenyeztetni őket.

A Tisza Párt elnöke rögzítette, a földrajzi viszonyokat ők sem tudják megváltoztatni, azonban világossá vált, hogy kizárólag a Barátság kőolajvezetékre korlátozódni kockázatos. A háború lezárulása után Európa egyébként szerinte fel fogja oldani az orosz kőolajról szóló szankciókat, de arra fognak törekedni, hogy a lehető legtöbb helyről szerezzék majd be az energiahordozókat.