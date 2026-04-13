Magyar Péter nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását

Magyar Péter;

2026-04-13 15:19:00 CEST

Az osztrák közszolgálati adó, az ORF kap szót. Az Ausztriához való viszonyról kérdeznek és a blokkolt uniós hitelről.

Magyar Péter elmondta, Ausztria nagyon fontos gazdasági partnere Magyarországnak, az elmúlt években ugyan Orbán Viktor kormányzása révén ez is megromlott, de mind történelmi, mind kulturális okokból ennek a viszonynak a helyreállítását tervezi. Felvetette továbbá annak a lehetőségét, hogy a visegrádi négyek egyezményét kiterjesztenék Ausztriára, de akár más közép-európai országokra, akár Szlovéniára, Horvátországra is.

Az Ukrajnának nyújtandó hitelről elmondta, Magyarországra eleve nem vonatkoztak volna ennek a költségei, így azzal nincs problémája, hogy kimaradjon a hitelfelvételből, mert hazánk jelenleg borzasztóan rossz anyagi helyzetben van, de ettől még egy, már elfogadott uniós döntésről van szó, így nem is érti, miért lett ez vitatéma újra.

Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását nem támogatja, de az EU- tagállamok nagy része amúgy sem tartja ezt lehetséges forgatókönyvnek, vagyis a kijevi vezetésnek ugyanazokon az eljáráson kellene majd keresztül mennie, mint más országoknak - mondta Magyar Péter.