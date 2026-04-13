2026-04-13 15:18:00 CEST

Győr polgármestere az országgyűlési választáson nagyon kikapott helyi fideszesek lemondását és a városi közgyűlés feloszlatását várja

Pintér Bence már a következő tanácskozáson újra benyújtja a kezdeményezését, hogy új önkormányzati választást is tarthassanak a megyeszékhelyen.