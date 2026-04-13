Győr;közgyűlés;vereség;önfeloszlatás;parlamenti választás;fideszesek;Pintér Bence;

Győr polgármestere az országgyűlési választáson nagyon kikapott helyi fideszesek lemondását és a városi közgyűlés feloszlatását várja

Pintér Bence már a következő tanácskozáson újra benyújtja a kezdeményezését, hogy új önkormányzati választást is tarthassanak a megyeszékhelyen.

Annyira kikapott vasárnap Fekete Dávid és Szeles Szabolcs is, hogy innen nem lehet felállni. Azt gondolom, hogy a helyes döntés az, ha a köztársasági elnökkel, a médiahatóság elnökével és az állami számvevőszék elnökével párhuzamosan ők is benyújtják a lemondásukat, és új választást tartunk Győrben. – nyilatkozta a 24.hu-nak hétfőn Pintér Bence, a megyei jogú város civil polgármestere, utalva arra, hogy a két említett fideszes, de a Tisza Párttól vereséget szenvedett politikus egyben önkormányzati képviselő is.

Pintér Bence arról is beszélt, hogy már a következő közgyűlésre ismét benyújtja javaslatát a győri közgyűlés feloszlatására. Erről hétfő délután egy Facebook-posztot is kitett, mellékelve egy videót a tegnap győri eredményvárón elmondott beszédéről is, amelyen a fideszes politikus leszavazásáról azt mondta, hogy nekik, győrieknek legalább 1,7 milliárd indokuk volt rá. Ez alatt az előző fideszes városvezetés idején az önkormányzati lakáskasszából eltűnt 1,7 milliárd forintot értette.

– Ha tényleg lesz Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal, lesznek tanácsaink, hiszen a győriek már látták: tudjuk, hogyan kell utána menni dolgoknak. Tudjuk, hogy nem szabad elengedni, amit megfogtunk. A győriek tudják: mi nem tűrjük a lopást, és nem tűrjük, hogy a tettek következmények nélkül maradjanak. A felálló hivatalnak segítő kezet fogunk nyújtani abban, hogy megtalálják a győriek pénzét – tette hozzá a polgármester.

A politikus konkrét neveket nem mondott.