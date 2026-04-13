A Tisza Párt szigorú politikát fog folytatni az illegális migrációval szemben

Magyar Péter;

2026-04-13 16:10:00 CEST

Magyar Péter közölte, a menekültügyi szabályozások miatt az Európai Bizottság által kiszabott büntetések miatt Magyarország már egymillió eurót veszített.

Hangsúlyozta, hogy ez a magyar emberek pénze, amely hiányzik az állami egészségügyből, az oktatásból és a járhatatlan magyar utak felújításából. Úgy vélte, a kormány mindezt pusztán azért vállalta, hogy politikai vitát generáljon, miközben több európai ország – köztük olyanok is, amelyeket Orbán Viktor szövetségesei vezetnek – képes volt arra, hogy betartsa az uniós jogot, az annak megfelelő szabályozást vezesse be, és közben megakadályozza az illegális migránsok bejutását.

Hozzátette: ha ezt Szlovákia, Lengyelország és más országok meg tudták oldani, akkor Magyarország számára is lehetséges, csak akarni kell. Jelezte, hogy a Tisza-kormány is így fog eljárni, és ezt világosan el fogja mondani az Európai Bizottság elnökének, valamint minden európai vezetőnek: Magyarország nagyon szigorú álláspontot képvisel az illegális migráció ügyében, nem fogad el semmilyen paktumot vagy allokációs mechanizmust, a déli határkerítést pedig megtartják, sőt be is foltozzák az azon lévő lyukakat, amelyek – megjegyzése szerint – valószínűleg nem véletlenül vannak ott.

Kiemelte, hogy Orbán Viktorral ellentétben nem engednek ki 2200 jogerősen elítélt embercsempészt a magyar börtönökből, és nem szállítanak migránsokat a szlovák határra azért, mert ezt éppen egy szlovák szoci haver választási érdeke kívánja. Magyar Péter szerint ők őszintén beszélnek, és valóban meg akarják óvni Magyarországot és Európát az illegális migrációtól, miközben a migráció legális formáit természetesen tiszteletben kell tartani. Zárásként hangsúlyozta: meg fogják találni a módját annak, hogy Magyarországnak ne kelljen tovább fizetnie ezt a bírságot, mert ez súlyosan hiányzik a költségvetésből. Hozzátette, szerinte az is hűtlen kezelés, amit Orbánék tettek, hogy nem találtak jogi megoldást arra, hogy az illegális migránsok kívül maradjanak, miközben az országnak ne kelljen fizetnie, de ezt már egy másik kérdésnek nevezte. A lényeg szerinte az, hogy a Tisza szigorú politikát fog folytatni az illegális migrációval szemben.