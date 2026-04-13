Ursula von der Leyen: Az Európai Bizottság a lehető leghamarabb megkezdi az együttműködést az új magyar kormánnyal

2026-04-13 15:31:00 CEST

A bizottsági elnök szerint a mai nap az ünneplés napja, a magyar nép ugyanis kifejezte akaratát és visszatért az európai útra. „Egy család vagyunk” – üzente von der Leyen.

A mai nap az ünneplés napja, a magyar nép ugyanis kifejezte akaratát és visszatért az európai útra, ami az alapvető szabadságjogok győzelmét jelenti – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben hétfőn.

Sajtótájékoztatóján Ursula von der Leyen kérdésre válaszolva azt mondta, „kivételes este volt a tegnapi”, szerinte ezzel az eredménnyel az Európai Unió erősebbé és egységesebbé vált. „Azt üzenem a magyar népnek, hogy ismét megcsináltátok, minden esély ellenére, ahogyan tettétek 1956-ban, amikor bátor kiállást tanúsítottatok, vagy, ahogy 1989-ben tettétek, amikor elsőként vágtátok át a kontinensünket megosztó szögesdrótot” – fogalmazott. Közölte: az Európai Bizottság „természetesen” a lehető leghamarabb megkezdi az együttműködést az új kormánnyal azért, hogy „gyors és régóta esedékes előrelépést érjen el a magyar nép javára”.

Von der Leyen Magyar Péternek a választási kampány során elmondott beszédeire és a nyilvános bejelentéseire hívta fel a figyelmet, amelyekben a Tisza Párt elnöke „nagyon világosan fogalmazott” az európai út melletti elkötelezettségéről, valamint arról, hogy elkötelezte magát és az új kormányt az Európai Bizottsággal való közös munka mellett a nyitott kérdések ügyében. Fontosnak nevezte az új magyar kormánnyal folytatott intenzív együttműködést a megvalósítandó reformokról, valamint a folyósítani tervezett forrásokról, amelyeket – mint kiemelte – a magyar nép megérdemel.

Szavai szerint „sok még a munka”, amíg Magyarország visszatér az európai útra, majd arra figyelmeztetett, hogy tanulságokat szükséges levonni az Európai Unión belül. „Például úgy gondolom, hogy a minősített többségi szavazásra való áttérés a külpolitikában fontos módja annak, hogy elkerüljük a rendszerszintű vétókat, ahogyan azt a múltban láttuk. Most ki kell használnunk a lendületet, hogy valóban előrelépjünk ebben a témában” – vélekedett. Az Európai Bizottság elnöke gondolatait azzal zárta: