A Tisza-kétharmad után Magyar Péter kapott meghívót az M1 műsorába

Magyar Péter;

2026-04-13 16:30:00 CEST

Magyar Péter közölte, a Tisza-kormány miniszterei mindig a sajtó rendelkezésére állnak majd, nem évente egyszer tartanak egy kontrollált nemzetközi sajtótájékoztatót, és főleg nem így viszonyulnak majd a magyar sajtóhoz, mint ahogy a Fidesz.

Hangsúlyozta, hogy teljesen másképp gondolkodnak a szabad sajtóhoz fűződő viszonyról, mint az előző kormány, ezért nem propagandagépezetet építenek, hanem lebontják azt. Jelezte: egy vagy két kormányszóvivő elegendő lesz, akik valóban válaszolnak a kérdésekre. Felidézte, hogy a kampányban is világosan beszélt arról: azt a több százmilliárd forintnyi közpénzt, amelyet a magyar adófizetők az egészségügy fejlesztésére vagy az utak felújítására fizetnek be, az Orbán-kormány egy aljas hazug propagandagépezetre költötte, közvetlenül és állami cégeken keresztül is finanszírozva különböző médiát.

Hozzátette, hogy ennek ellenére érték el ezt a fantasztikus eredményt, és kapták a valaha volt legtöbb szavazatot, miközben őt, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét két év, másfél év alatt egyetlen egyszer sem engedték be az állami fenntartású televízióba. Állítása szerint a nézők napi 300 hazugságot hallhattak róla, az állami média pedig minden pert elveszített, miközben reggel, délben, este hazudott. Kiemelte: nemcsak onnan zárták ki, hanem az orbáni körökhöz tartozó nagy kereskedelmi csatornákból, így a TV2-ből és a Hír TV-ből is, miközben a magyar médiapiac 70-80 százaléka szerinte az orbáni maffiához köthető. Azt mondta, éjjel-nappal gyalázták a családját és a kollégáit, naponta bűncselekményeket követtek el, mégis ezt az eredményt érték el. Úgy vélte, ha mindez nem lett volna, a Fidesz valószínűleg 10 százalékot sem kapott volna. Köszönetet mondott a magyar embereknek azért, hogy nem hagyták magukat félrevezetni, sőt szerinte már kinevették a propagandát, mert azt annyira bután, alávaló és hazug módon csinálták. azonnal meg fogják szüntetni a propaganda tiltott állami támogatását, egyrészt azért, mert védik a magyar adófizetők pénzét, másrészt azért, mert az uniós szabályok szerint is tiltott, hogy egyes kereskedelmi csatornákat előnyben részesítsenek.

Kifejtette, hogy Magyarországon két nagy kereskedelmi csatorna van, az RTL Klub és a TV2, utóbbit pedig az orbáni körökhöz köthető aljas hazug propaganda csatornának nevezte. Azt állította, hogy a TV2 tízszer annyi állami hirdetést kapott mindenféle marhaságra, mint az RTL, miközben ugyanakkora a nézettségük. Szerinte ez nyilvánvalóan nem működik, ezért itt is level playing fieldre van szükség, vagyis versenyalapon kell eldőlnie annak, hol hirdet a magyar állam vagy hol hirdetnek a magáncégek. Jelezte: ezt meg fogják szüntetni, és ez magával hozza majd a propaganda összeomlását is, mert a maffiózók a saját pénzüket, még a lopott szajrét sem fogják beletenni a propagandába, ők az állami pénzt akarják ilyen célokra költeni. Megjegyezte, már most is látja a sírás-rívást, és azt is, hogy tegnap este nem voltak őszinték a mosolyok a propagandisták arcán. Felidézte: korábban már jelezte nekik, hogy érdemes lenne frissíteni az önéletrajzukat, amikor országjárása során látta őket, fáradtan. Nyomatékosította: a Tisza-kormány egyik első intézkedése az lesz, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását mindaddig, amíg nem tudják biztosítani az objektív, pártatlan hírközlés feltételeit. Hangsúlyozta, hogy ezt paritásos alapon, akár az összes parlamenti párt vagy más vezetők bevonásával létrehozott grémium segítségével szeretnék megoldani, amely képes biztosítani, hogy a hírszolgáltatás a BBC-sztenderdeknek megfelelően, vagy akár még jobban, objektív és pártatlan legyen. Hozzátette: ebben a rendszerben be tudnak majd menni az ellenzéki politikusok, és a Tisza-kormány alatt a Fidesz politikusai vagy bármely más ellenzéki szereplő is elmondhatja majd a véleményét, vitatkozhat. Megjegyezte, van humora a propagandának. – Másfél év után ma reggel kaptam egy meghívót a közmédiába, hogy menjek be élő egyenes adásba, és ismertessem a Tisza álláspontját. Értem a viccet, de nem szeretem – fogalmazott.