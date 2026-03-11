Papp Dániel: Az MTVA nem tartalomgyár, hanem alkotó- és egyben szeretetközösség

szeretet;MTVA;Papp Dániel;

2026-03-11 17:04:00 CET

Nem csupán a nézőkért és hallgatókért dolgozik, hanem a munkatársak az alkotás öröméért és egymásért is – fejtegette az MTVA hírhamisító igazgatója.

A magyar sajtó napja alkalmából ismét megtartották az állami média díjátadó ünnepségét, ahol Papp Dániel MTVA-vezérigazgató – akit Kúria által is jóváhagyott ítélet alapján lehet hírhamisítónak nevezni – mint mindig, ezúttal is sziporkázott.

Az MTI szerint Papp Dániel elmondta, magyar közmédia nélkül nincs magyar társadalom és nincs magyar kultúra. Értékelése szerint „az MTVA nem tartalomgyár, hanem egy alkotó- és egyben szeretetközösség”, nem csak a nézőkért és hallgatókért dolgozik, hanem a munkatársak az alkotás öröméért és egymásért is.

Az eseményen Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is megfogalmazott néhány erős mondatot, például, hogy a közszolgálati média díjazottjai pontosan tudják, hogy „a közszolgálatiság mércéje az igazság tisztelete, az emberi méltóság védelme, a felelősségvállalás, hűség a hazához és közösségünkhöz” olyan érték, amely nem relativizálható. Hozzátette, a mérce keresztény kulturális hagyományainkból táplálkozik, ezért biztos iránytűt jelent.

A magyar sajtó ünnepén átadott díj köszönet és elismerés azért a munkáért, amit a közmédia munkatársai végeznek a hiteles tájékoztatás, a magyar kultúra, az anyanyelv, a család védelmében, a sport vagy az igényes szórakoztatás érdekében - közölte Altorjai Anita, aki szerint a magyar közszolgálati média munkatársa, amikor tartalmat állít elő, dolgozzon bármely területen, „részt vállal a közmédia küldetésének teljesítésében. Abban a küldetésben, amelynek alapja nemzetünk megőrzött története, szilárd értékrendje, kulturális öröksége, amelyek évszázadokon át megtartották, összetartották közösségünket.”