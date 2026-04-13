Szívesen működik együtt Kínával a leendő Tisza-kormány

Magyar Péter;

2026-04-13 16:43:00 CEST

Magyar Péter a South China Morning Post kérdésére közölte, nyitott a Kínával való együttműködésre, hiszen Kína a világ egyik legfontosabb, legnagyobb és legerősebb országa, ezért ez mindkét fél érdeke.

Ő nagyon szívesen utazik Pekingbe, és a kínai vezetőket is örömmel látják Magyarországon. A kínai befektetésekről, így a BYD és a CATL beruházásairól szólva hangsúlyozta, hogy a jogszabályokat minden esetben be kell tartani, legyen szó környezetvédelmi, munkavédelmi vagy korrupcióelleness előírásokról. Hozzátette: ezeket a beruházásokat meg fogják vizsgálni, de nem azért, hogy bedöntsék vagy megakadályozzák őket, hanem azért, hogy csak olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek megfelelnek az Európai Unió és Magyarország környezetvédelmi, egészségügyi és munkavédelmi szabályainak, és valóban hozzájárulnak a magyar nemzetgazdaság teljesítőképességéhez.

Kifejtette, hogy a magyar kormány rengeteg pénzt fordított ezeknek a cégeknek az idehozatalára, akár adókedvezmények, akár közvetlen állami támogatások, akár infrastrukturális beruházások formájában. Úgy vélte, önmagában ezzel nincs gond, ha ezek a beruházások valódi hozzáadott értéket teremtenek a magyar nemzetgazdaság számára, ha kiépülnek a beszállítói láncok, ha a magyar kis- és középvállalkozások is be tudnak kapcsolódni, és ha valóban hozzájárulnak a magyar gazdasághoz, a GDP-hez és a magyar emberek jólétéhez. Azt ugyanakkor világossá tette: nem fogják elfogadni, hogy külföldi cégek rengeteg magyar állami támogatást kapjanak úgy, hogy közben alig dolgozik náluk magyar ember, nincs érdemi hozzáadott értékük a magyar gazdasághoz, viszont veszélyeztetik a magyar föld, a magyar levegő és a magyar vizek tisztaságát, az Ázsiából behozott vendégmunkások biztonságát, vagy a gyárak körül élő magyar emberek egészségét és biztonságát. Ugyanakkor bízik, hogy ezek a problémák kezelhetők lesznek. Jelezte, hogy külön környezetvédelmi miniszterük lesz, a gazdaságfejlesztésben pedig őszinte beszédet ígért, miközben a magyar kis- és középvállalatokat priorizálni fogják, és helyzetbe akarják hozni őket a BYD-nál, a CATL-nél és más nagyberuházóknál is. Úgy vélte, lehet majd együttműködni ezekkel a vállalatokkal, mert biztos benne, hogy a saját hazájukban, legyen szó Kínáról vagy Dél-Koreáról, ezek a cégek betartják a jogszabályokat, hiszen ha nem tennék, ott sem működhetnének. Hozzátette:

Magyarország csak ugyanazt várja el, amit ezek a cégek otthon is teljesítenek, vagyis hogy itt is tartsák be a szabályokat, védjék meg a munkavállalókat, az itt élők egészségét és a környezet tisztaságát,

így pedig mindenki megelégedésére dolgozhatnak tovább. Hangsúlyozta, hogy a befektetőket nagy szeretettel várják, csak a közös érdeket kell megtalálni.

Példaként említette a Budapest–Belgrád vasútvonalat, amely szerinte nem biztos, hogy Magyarország érdeke, hiszen kínai pénzből, kínai technológiával, kínai érdekből és kínai munkásokkal épül Magyarországon, miközben rengeteg pénzt von el a magyar vasút fejlesztésétől. Hozzátette, hogy a projekt ráadásul nem is működik megfelelően, mert bizonyos problémák vannak vele, és sokat csúszott. Zárásként úgy fogalmazott: Kínának és Magyarországnak egyaránt az az érdeke, hogy jól tudjanak együttműködni, és kölcsönösen jól járjon mindkét ország és mindkét ország vállalatai. Hangsúlyozta, hogy ezen fognak dolgozni, és ismét jelezte: nagyon szívesen utazik Pekingbe, a kínai vezetőket pedig szeretettel várják Magyarországon.