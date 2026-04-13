A Tisza Párt elnöke elárulta, mi volt a legnehezebb

Magyar Péter;

2026-04-13 16:39:00 CEST

Az olasz Ansa hírügynökség kap szót. Magyar Péter elmondta, a legnehezebb számára az volt, hogy három fiával keveset tudott lenni az elmúlt időszakban, ráadásul politikai érzékenysége is volt az egészenk, hiszen az édesanyjuk a másik politikai oldalon van. A propaganda azt hazudta, hogy nem állnak szóba vele a gyerekei, úgy, hogy részben nála laknak - idézte fel a Tisza Párt elnöke.

A másik kérdésük arra vonatkozott, hogy beszélt-e már Giorgia Meloni olasz kormányfővel. A Tisza Párt elnöke elmondta, nem, de nagyon reméli, hogy mielőbb lesz módja erre. Az olaszok és a magyarok között szoros baráti viszony van történelmi okokból is, s szeretnék kiaknázni a gazdasági és kulturális közös lehetőségeket. Magyar Péter méltatta Giorgia Meloni eddig elért eredményeit is, s hangsúlyozta, Olaszország az EU egyik legfontosabb országa, s attól még, hogy Orbán Viktorral is jóban volt, nekik sem kell rosszban lenniük - hangsúlyozta.