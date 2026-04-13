Magyar Péter meghívná Donald Trumpot az 1956-os forradalom évfordulóján tartott ünnepségre

Magyar Péter nem tudja, miről beszélne Trumppal, mert az attól függ, mi a kérdés és a beszélgetés témája. 

Valószínűleg azt mondanám, hogy örülök, hogy felhívott, mivel a két ország, Magyarország és Amerika szoros szövetségesek, a NATO-ban egyébként nagyon fontos gazdasági partnere az Amerikai Egyesült Államok Magyarországnak. Azt mondanám, hogy mi készen állunk, hogy ez a szoros szövetség tovább fejlődjön, és még jobban ki tudjuk aknázni az ebben rejlő lehetőségeket, és meghívnám az elnök urat október 23-ra, az 56-os forradalom 70. évfordulójára – mondta a Tisza Párt elnöke. 

