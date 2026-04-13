Európa utolsó diktátora is gratulált Magyar Péternek

2026-04-13 19:42:00 CEST

Reményét fejezte ki, hogy folytatódni fog a két ország közti baráti és kölcsönösen előnyös együttműködés.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök gratulált Magyar Péternek, a Tisza Párt vezetőjének a magyarországi parlamenti választásokon aratott győzelméhez - írja a Belta a kelet-európai ország állami hírügynöksége,

Az államfő reményét fejezte ki, hogy Magyarország határozott hangja a nemzetközi színtéren a jövőben is a gyakorlati megközelítést, a globális biztonság megőrzése iránti elkötelezettséget és valamennyi nemzet tiszteletét fogja képviselni.

„Meggyőződésem, hogy a Minszk és Budapest között hosszú évek alatt kialakult baráti és kölcsönösen előnyös együttműködés hagyományait tovább kell vinni” - fogalmazott. Zárásként sok sikert és jó egészséget kívánt Magyar Péternek.