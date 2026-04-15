Világsztárok a Paramount megmentéséért

2026-04-15 11:29:00 CEST

Emma Thompson, Ben Stiller, Joaquin Phoenix, Kristen Stewart és Mark Ruffalo színészek, valamint Yorgos Lanthimos filmrendező nyílt levélben tiltakozik a Paramount és a Warner Brothers egyesülése ellen.

Február végén vált hivatalossá a hír, amellyel kapcsolatban a filmes és televíziós szakmából többen aggodalmukat fejezték ki. Ezzel ugyanis összesen négy nagy filmstúdió maradna a hollywoodi piacon, ami sokak szerint nemcsak elbocsátásokhoz, hanem az alkotások minőségének romlásához is vezethet. Az aláírók véleménye szerint ugyanis a verseny elengedhetetlen egy egészségesen működő iparághoz, mint írják: a lépéssel veszélybe kerül „az iparág integritása, függetlensége és sokszínűsége” is és amúgy is egy kis, befolyásos félnek kedvez csupán ahelyett, hogy a többség érdekeit helyezné előtérbe.

A Paramount sorsáról hónapok óta folynak a találgatások, főleg, mióta 2024-ben kiderült, a nehéz anyagi helyzet miatt a stúdió fúziót fontolgat a Skydance Mediával. Utóbbi vezérigazgatója David Ellison, akinek édesapja, Larry Ellison nyíltan kiállt Donald Trump mellett. A végül létrejött fúzió óta sokan a filmek minőségének romlása mellett attól is tartanak, hogy kevesebb olyan film születik majd, amely ideológiailag nem feltétlenül a regnáló republikánus kormány világnézetét tükrözi. Erre gyakran hangoztatott példa 2025 egyik legsikeresebb (idén legjobb filmnek járó Oscar-díjat is nyert) alkotása az Egyik csata a másik után: Paul Thomas Anderson rendező filmje sok konzervatív kritikus szerint ugyanis meglehetősen egyoldalú módon a fehér felsőbbrendűséget kritizálja, már-már kifigurázva a jobboldali értékeket. (Az alkotást egyébként a Warner Bros. jegyzi, a Paramount stúdió egyetlen filmje sem kapott idén jelölést a filmes világ egyik legfontosabb díjátadóján.)

A mostani lépéssel a Paramount megszerezné a Discoveryt, ezzel együtt pedig többek között az HBO, az HBO Max, a CNN-t, valamint a Warner Brothers tévé- és filmstúdiókat is. A tiltakozással több világsztár a saját karrierjét is kockáztatja, Joaquin Phoenix például a Warner Bros. stúdióval többször dolgozott már együtt, többek között a Joker, a Beépített hiba, valamint A nő című filmekben is, Emma Thompson pedig a szintén a stúdió által jegyzett Harry Potter-filmekben szerepelt több részen át. Amennyiben a döntés végleges, azzal 111 milliárd dollár értékű üzlet jön létre.