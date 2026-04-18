Sulyok Valentina versei

versek;méltóság;tükör;

2026-04-18 08:00:00 CEST

Fegyverletétel; Gyökerestül fordul ki; Egy királynő fűzőjében; Melletted foglalok helyet; Kifordítva

Fegyverletétel

A kezeidből néha lövészárkok

Füstje száll fel,

Fák roppannak össze,

Ahogy behajlítod ujjaidat.



Rám gondolsz,

Ne is tagadd,

Nem vagy itt, hogy hinnék neked.



Egy fiatal lány nevet rád

A romok felől,

Akárhányszor lehunyod

A szemed.



Gyökerestül fordul ki

Akár egy szélvihar, ami elől

Egy gyümölcsöskert sem menekülhet,

Úgy borítod fel álmaim hajóját:

Tengerré válsz, ha ringatni akarsz,

És folyóvá, ha elnyelni.

Stigmát éget arcomra mosolyod,

Amiért azt hittem,

Veled fogok a földön heverni,

Ha a fák kellő mennyiségű

Évgyűrűt húztak ujjainkra.

Egy királynő fűzőjében

A végén már csak emlékeket

Próbált öklendezni,

Nem akarta a halálával együtt

Lenyelni a sok megaláztatást,

És kéretlen tanácsot, mégis

Látnia kellett még az

Egyetlen arcot,

Ami nem őt szerette,

Napról napra, éveken át

Meredt ebbe a ki a legszebb?-tükörbe,

Levágta a haját, majd újranövesztette,

Lehunyta egyik szemét,

Hogy kevésbé fájjon,

Gyereket szült, feltette

Mindenét,

Mert a tükörkép figyel,

Mi lesz, ha összetörik?

Lehunyja két szemét…

Melletted foglalok helyet

Hogyha egyszer tűz üt ki

A felhők között,

És lepereg a sivatag

Homokórája,

Ha a hullámok simításait

Egyetlen part sem hálálja

Meg, és nem lesz több

Teremtés, és minden

Gyermeki mosoly

Megfullad a szélben,

Ha a test már csak

Freskókon lesz látható,

És ezer évvel előre

Lefoglaljuk az asztalt

Az Utolsó vacsorához,

Akkor szeretnék majd

Melléd ülni, hogy marasztalj,

Hogy beszélj még, ha tudsz

A születésem előttről.

Kifordítva

Az egyetlen kívánságom mostanában,

Hogy ne lássam többé azt a szobát,

Amit fehérre meszelt a reménykedés.



Nem akarom hallani újra a hazug

Biztatásokat, az ostoba gügyögéseket,

Az infúzióra kötött szeretet sikolyait.



Ha a falak bőrét le tudnám nyúzni,

Talán visszakaphatnád

A méltóságodat.