Törökországban egy iskolai lövöldözésben legkevesebb négyen meghaltak, húszan megsérültek

2026-04-15 15:09:00 CEST

Egy délkeleti tartományban egy középiskolás diák nyitott tüzet, majd magával is végzett.

Lövöldözést jelentettek a délkelet-törökországi Kahramanmaras tartomány egyik középiskolájából szerdán, négyen meghaltak, további 20-an megsebesültek – közölte Mükerrem Ünlüer, a tartomány kormányzója. Az elkövető az iskola egyik diákja volt, aki magával is végzett. A fiú a rendőrségnél szolgáló édesapjától szerezte meg a fegyvert, de tettének oka egyelőre ismeretlen.

A Reuters arról is beszámolt, hogy a diáktársak mellett egy tanár is halálos lövést kapott, és hozzátette, hogy a lövöldöző diák apja hátizsákjában elrejtett fegyvereit használta a támadás végrehajtásához.

Az MTI híre szerint alig egy nappal korábban egy másik halálos lövöldözés is történt az ország keleti részén lévő Sanliurfa tartomány egyik iskolájában, ahol az elkövető, az intézmény volt diákja, szintén végzett magával.