Donald Trump Magyar Péterről: Az új ember jó munkát fog végezni, jó ember

Magyarország;Orbán Viktor;Egyesült Államok;Donald Trump;parlamenti választás;Magyar Péter;JD Vance;

2026-04-15 10:50:00 CEST

Az amerikai elnöknek ugyan Orbán Viktor is „jó ember” volt, de feltehetően azért küldte maga helyett Budapestre JD Vance alelnököt, mert tisztában volt vele, hogy pár nappal a választás előtt a magyar kormányfő nagyon lemaradt.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden az ABC News tudósítójának, Jonathan Karlnak azt nyilatkozta, hogy nem aggódik Orbán Viktor magyarországi veresége miatt, és hogy kedveli a leendő miniszterelnököt, Magyar Pétert – írja a Reuters, idézve a riporterrel közölt dicséretét a Tisza Párt elnökéről: Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni – jó ember.

Az amerikai elnök igyekezett magát kívülállónak mutatni, mert arra a kérdésre, hogy ha nem JD Vance alelnök megy Budapestre kampányolni Orbán mellett, hanem ő, az változtatott volna a magyar választás helyzetén, azt mondta a távozó miniszterelnökről, hogy „jelentősen le volt maradva”. – Én nem voltam annyira érintett ebben az ügyben. Viktor viszont jó ember – tette hozzá.

Trump, akinek ezek szerint minden magyar vezető jó ember, előzőleg – ahogy arról lapunk is beszámolt – az olasz Corriere della Serának adott interjújában is reagált Orbán Viktor vereségére. – „A barátom volt. Nem az én választásom volt, de a barátom volt, egy jó ember. Jó munkát végzett a bevándorlás ügyében. Nem hagyta, hogy az emberek idejöjjenek és tönkretegyék az országát, ahogy az Olaszországban történt” – mondta.

Az amerikai elnök először az olasz Corriere della Sera című lapnak adott interjújában kommentálta a magyarországi helyzetet. Amikor megkérdezték tőle, hogy csalódott-e Orbán veresége miatt, azt válaszolta: „A barátom volt, ez nem az én választásom volt, de (Orbán) a barátom volt, jó ember.” Donald Trump egy nappal a választás előtt még nem volt ennyire bizonytalan. – „Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amely Orbán további vezetésével fog létrejönni” – írta akkor a saját közösségi platformján, a Truth Socialön.