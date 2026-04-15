Donald Trump Magyar Péterről: Az új ember jó munkát fog végezni, jó ember

Az amerikai elnöknek ugyan Orbán Viktor is „jó ember” volt, de feltehetően azért küldte maga helyett Budapestre JD Vance alelnököt, mert tisztában volt vele, hogy pár nappal a választás előtt a magyar kormányfő nagyon lemaradt.

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kedden az ABC News tudósítójának, Jonathan Karlnak azt nyilatkozta, hogy nem aggódik Orbán Viktor magyarországi veresége miatt, és hogy kedveli a leendő miniszterelnököt, Magyar Pétert – írja a Reuters, idézve a riporterrel közölt dicséretét a Tisza Párt elnökéről: Azt hiszem, az új ember jó munkát fog végezni – jó ember.

Az amerikai elnök igyekezett magát kívülállónak mutatni, mert arra a kérdésre, hogy ha nem JD Vance alelnök megy Budapestre kampányolni Orbán mellett, hanem ő, az változtatott volna a magyar választás helyzetén, azt mondta a távozó miniszterelnökről, hogy „jelentősen le volt maradva”. – Én nem voltam annyira érintett ebben az ügyben. Viktor viszont jó ember – tette hozzá.

Trump, akinek ezek szerint minden magyar vezető jó ember, előzőleg – ahogy arról lapunk is beszámolt – az olasz Corriere della Serának adott interjújában is reagált Orbán Viktor vereségére. – „A barátom volt. Nem az én választásom volt, de a barátom volt, egy jó ember. Jó munkát végzett a bevándorlás ügyében. Nem hagyta, hogy az emberek idejöjjenek és tönkretegyék az országát, ahogy az Olaszországban történt” – mondta. 

Az amerikai elnök először az olasz Corriere della Sera című lapnak adott interjújában kommentálta a magyarországi helyzetet. Amikor megkérdezték tőle, hogy csalódott-e Orbán veresége miatt, azt válaszolta: „A barátom volt, ez nem az én választásom volt, de (Orbán) a barátom volt, jó ember.” Donald Trump egy nappal a választás előtt még nem volt ennyire bizonytalan. – „Izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amely Orbán további vezetésével fog létrejönni” – írta akkor a saját közösségi platformján, a Truth Socialön.

