Megkérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy akkor most Volodimir Zelenszkij alakít-e kormányt itt

A leköszönő tárcavezető egy váratlan húzással kisétált néhány újságíróhoz, miután távozott a Karmelitából. 

Azt mondta, a saját állításainak a lényegi tartalmát fenntartja, ő soha nem állította, hogy ha a Tisza Párt győz, akkor magyar katonákat visznek az orosz-ukrán frontra. A kérdésre, hogyan állíthatja, hogy nem volt köze az Ukrajnával riogató kijelentésekhez, hiszen  Miniszterelnökséget vezető miniszterként ő volt az Orbán-kormány egyik arca, Gulyás Gergely inkább elfordult kollégánktól.

Az élet a legnagyobb rendező - írta később posztjában Magyar Péter.