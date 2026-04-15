Megkérdeztük Gulyás Gergelyt, hogy akkor most Volodimir Zelenszkij alakít-e kormányt itt

2026-04-15 14:50:00 CEST

Videó!

A leköszönő tárcavezető egy váratlan húzással kisétált néhány újságíróhoz, miután távozott a Karmelitából.

Azt mondta, a saját állításainak a lényegi tartalmát fenntartja, ő soha nem állította, hogy ha a Tisza Párt győz, akkor magyar katonákat visznek az orosz-ukrán frontra. A kérdésre, hogyan állíthatja, hogy nem volt köze az Ukrajnával riogató kijelentésekhez, hiszen Miniszterelnökséget vezető miniszterként ő volt az Orbán-kormány egyik arca, Gulyás Gergely inkább elfordult kollégánktól.

Fekete Norbert videója.