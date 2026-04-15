Magyar Péter és Sulyok Tamás a Sándor-palota teraszán kiszúrta a szomszédos teraszon papírjaiba mélyülő Orbán Viktort

Ott a miniszterelnök úr, aki éppen olvas? Ezt a kérdést Magyar Péter teszi fel szerdán közzétett Facebook-videójában Magyar Péter, aki délelőtt Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására a Sándor-palotába látogatott, hogy az április 12-i parlamenti választáson győztes, kétharmados parlamenti többséget szerzett Tisza Párt elnökeként egyeztessen a kormányalakítás menetéről. A leendő miniszterelnök az államfővel együtt a teraszra lépve hirtelen balra fordult, kiszúrva a szomszédos Karmelita kolostor jelenlegi lakóját, szintén a teraszon.
– Az élet a legnagyobb rendező. Miközben a köztársasági elnök épp megmutatta a hivatalát, ahonnan hamarosan távozni fog, a leköszönő miniszterelnökre lettem figyelmes a szomszéd terszon – posztolta Magyar Péter, aki a felvételen átjelezve a túloldalra bemondja: abszolút filmszínház.
Követőinek, az oldalára látogatóknak azonban ott hagyott egy feladványt is: Szerinted mit olvas Orbán Viktor?
a) a búcsúbeszédét
b) a Nemzeti Sportot
c) Donald Trump amerikai elnök mai nyilatkozatát?