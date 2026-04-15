Orbán Viktor;Sándor-palota;kormányalakítási tárgyalások;Karmelita kolostor;Sulyok Tamás;papírok;Magyar Péter;tippelés;

Magyar Péter és Sulyok Tamás a Sándor-palota teraszán kiszúrta a szomszédos teraszon papírjaiba mélyülő Orbán Viktort

Az élet a legnagyobb rendező - írta később posztjában Magyar Péter.

Ott a miniszterelnök úr, aki éppen olvas? Ezt a kérdést Magyar Péter teszi fel szerdán közzétett Facebook-videójában Magyar Péter, aki délelőtt Sulyok Tamás köztársasági elnök meghívására a Sándor-palotába látogatott, hogy az április 12-i parlamenti választáson győztes, kétharmados parlamenti többséget szerzett Tisza Párt elnökeként egyeztessen a kormányalakítás menetéről. A leendő miniszterelnök az államfővel együtt a teraszra lépve hirtelen balra fordult, kiszúrva a szomszédos Karmelita kolostor jelenlegi lakóját, szintén a teraszon.

– Az élet a legnagyobb rendező. Miközben a köztársasági elnök épp megmutatta a hivatalát, ahonnan hamarosan távozni fog, a leköszönő miniszterelnökre lettem figyelmes a szomszéd terszon – posztolta Magyar Péter, aki a felvételen átjelezve a túloldalra bemondja: abszolút filmszínház.

Követőinek, az oldalára látogatóknak azonban ott hagyott egy feladványt is: Szerinted mit olvas Orbán Viktor?

a) a búcsúbeszédét

b) a Nemzeti Sportot

c) Donald Trump amerikai elnök mai nyilatkozatát?

Vagy más, szakterületéhez illeszkedő független intézményben.