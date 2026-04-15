Semjén Zsoltot is magával vitte Orbán Viktor a Sulyok Tamással való egyeztetésre

Orbán Viktor;Semjén Zsolt;Sulyok Tamás;

2026-04-15 13:00:00 CEST

Hogy miről volt szó, arról nem sok minden derült ki.

A parlamentbe jutó pártok vezetőivel folytatott egyeztetések sorában a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről, az Országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről beszéltünk - írta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Facebookon.

Az államfő közzétett egy-egy közös fotót Orbán Viktor leköszönő miniszterelnökkel és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, egyebet viszont nem közölt. Hogy pontosan mi is hangzott el a beszélgetésen és miben állapodtak meg, azt viszont nem tudni, mivel a kormányfő nem tartott sajtótájékoztatót sem a megbeszélés előtt, sem utána.