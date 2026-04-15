Nagykanizsa sem fizeti be a szolidaritási hozzájárulás esedékes részét

2026-04-15 12:53:00 CEST

Ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról – közölte a város polgármestere.

Nagykanizsa sem utalja el ma az állam felé a szolidaritási hozzájárulás esedékes részét – jelentette be Horváth Jácint, a város polgármestere a Facebook-oldalán. Hozzátette, „ne a leköszönő kormány döntsön a felhasználásáról”.

Kedd reggel Györfi Mihály szolnoki polgármester is leszögezte, hogy a szolidaritási adó befizetését a Magyar Péter kormány megalakulásáig visszatartják. A Telexnek nyilatkozva hozzátette, a Tisza Párt elnöke megígérte az önkormányzatokkal kapcsolatban, hogy visszaadja a jogköreiket, és felülvizsgálják a szolidaritási adó mértékét. – Nem azt szeretnénk, hogy ne legyen, hanem hogy egységesen 15 százalék legyen – jegyezte meg. Kiemelte, csak azt szeretnék, hogy legyen egy kis mozgástér, és ezt az összeget valóban Szolnok és térsége fejlesztésére költse a magyar állam.

A portálnak Szabó Zoltán Ferenc szentesi polgármester is azt mondta, „ennek a kormánynak már egyáltalán nem szívesen fizetnénk be a szolidaritási hozzájárulást, óriási kockázatot látok abban, hogy mi lesz a pénz sorsa, úgyhogy megmondtam a pénzügyeseknek, hogy nem fizetünk most semmit”. – Óriási kockázat, hogy mi fog történni a befizetésekkel, amikről eddig is tudtuk, hogy érdemben nem fordították rá az önkormányzatokra – jelentette ki.

Mint megírtuk, Karácsony Gergely főpolgármester halasztást kért a szolidaritási hozzájárulás soron következő 37,1 milliárd forintos részletének befizetésére a Magyar Államkincstár elnökétől, Demkó-Szekeres Zsolttól, akit egyébként Magyar Péterrel egyetértve ő is menesztene.