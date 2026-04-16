Felmentették Szalai Vivient, megszűnik a TV2 hírigazgatói posztja

2026-04-16 16:06:00 CEST

A csatorna néhány nappal vasárnapi választások és a Tisza Párt kétharmados győzelme után átszervezésekbe kezd. Pozíciója tíz évvel a TV2-höz való érkezése után szűnik meg.

A TV2 néhány nappal az április 12-i országgyűlési választások és a Tisza Párt kétharmados győzelme után átszervezésekbe kezdett: megszűnik Szalai Vivien posztja, hírigazgató nélkül folytatják a továbbiakban – jelentette be csütörtöki közleményében a csatorna.

Az Index beszámolója szerint Vaszily Miklós vezérigazgató a mai nappal felmenti pozíciójából Szalai Vivient, aki 2016 februárja óta töltötte be a TV2 Csoport hírigazgatói tisztségét. A döntést azzal indokolja, hogy a hírigazgatói pozíció a vállalat szervezeti átalakításának részeként megszűnik.

A médiavállalat hírszolgáltatási tevékenységének működési modellje átalakul: egyszerűsödik a vezetői struktúra, és integrálásra kerülnek a hírszerkesztőségi feladatok. Ennek következtében a hírigazgatói feladatkör a továbbiakban nem önálló vezetői pozícióként működik tovább – áll a közleményben. A változás értelmében a Tények, a Tények Plusz, a Napló, a Mokka és a tenyek.hu főszerkesztőinek közvetlen felettese Vaszily Miklós lesz.

A portál emlékeztet: Szalai Vivien a Színes Bulvár Lapnál – amiből később a Bors lett – dolgozott 2003 és 2011 között, majd a Story magazinnál folytatta, utóbbit évekig főszerkesztőként vezette. 2016-ban a Storytól igazolt az Andy Vajna-féle TV2-höz, ahol rögtön a hírigazgatói pozícióba került, Azurák Csaba helyét vette át a televíziónál.

A TV2 hírigazgatójaként Szalai Vivient az ellenzéki oldalról folyamatos kritika érte az elmúlt években, és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő is felfigyelt rá a luxizást bemutató sorozatában. Nyíltan kiállt a Fidesz mellett, csatlakozott a Bajtársak Digitális Polgári Körhöz, erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter számolt be 2025. október 5-i közleményében.