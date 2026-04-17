A popsztárok királyának hányingere van a nosztalgiázástól

2026-04-17 06:00:00 CEST

Amíg egész Magyarország a 2026-os választással volt elfoglalva múlt vasárnap (és tulajdonképpen azóta és az előtte lévő hetekben is), a popzene szempontjából jelentős esemény történt: a 2000-es évek végén berobbanó, az elmúlt években azonban súlyos problémái miatt a nyilvánosságból eltűnő Justin Bieber több év kihagyás után ismét patinás fesztiválon volt fő fellépő, a Coachellán adott másfél órás koncertet. A performanszát a közösségi médiában úgy várták, mintha a messiás tért volna vissza, a visszhang pedig disszonáns lett: sokak szerint korunk legnagyobb férfi popsztárja botrányosan kevés energiát vitt a színpadra , de a megújult Justin Bieber már nem a menedzserek és producerek kénye-kedve szerint szeretne előadni, amivel az égegyadta világon semmi baj nincs.

Valahol szürreális abba belegondolni, hogy Justin Bieber még mindig csak 32 éves. A kanadai énekesben már kamaszként meglátták a potenciált, hogy a világ egyik legmeghatározóbb énekesévé váljon, és már a 2000-es évek végén elkezdték felépíteni és a mainstreambe repíteni. Scooter Braun menedzser még a YouTube-on fedezte fel Biebert és 2008-ban szerződést is kínált neki, innentől jöhetett a slágergyár.

Mindössze 16 éves volt, amikor megjelent a Baby című zenéje, ami meg is hozta neki a világhírnevet, de egyben azt a fajta megosztóságot is, amely azóta sanyargatja az életét. Sokan rajongtak a külsejéért, a hangjáért, a cuki kamaszsrác imázsa azonban a hallgatók másik felét az őrületbe kergette és milliók bullyingolták nap mint nap már 16 évvel ezelőtt az interneten. A Baby sokáig a YouTube legtöbb dislike-ot ('nem tetszik' gomb) kapott videója volt.

Mindenki akart belőle egy szeletet, bele is betegedett

Bieber tolta ki magából folyamatosan a slágereket és hamar a leghíresebb férfi popsztárra nőtte ki magát, az életét azonban elkezdték súlyosabbnál súlyosabb problémák bekebelezni: kőkemény drog- és alkoholfogyasztás, depresszió, indulatkezelési zavarok. A média, a lesifotósok minden kínálkozó eséllyel éltek, és kifacsartak egy-egy kattintásvadász cikket belőle. Bieberből mindenki akart magának egy apró szeletet, hiszen, hogyha anno az ő segítségükkel jutott fel a csúcsra, akkor ők azt csinálnak vele, azt írnak vagy mondanak róla kis túlzással, amit akarnak és amikor akarnak.

Radikális változások

Az elmúlt években Justin Bieber kezdett egyre inkább eltűnni a fókuszból, egyre kevesebbet láttuk nyilvánosan szerepelni, fellépni, és egyre több olyan hír jelent meg, hogy nagyon maga alatt van, mind jobban zuhan a mélybe. 2021-ben kiadta Justice című albumát, amely finoman szólva nem váltotta meg a világot, 2022-ben olyan anyagi nehézségekbe került, hogy roppant fiatalon, 200 millió dollárért adta el zenei diszkográfiájának jogait, majd 15 év közös munka után, 2023-ban menedzserétől, Scooter Browntól is elköszönt. 2024 augusztusában megszületett első gyereke a feleségétől, Hailey Biebertől, majd 2025-ben először júliusban, majd szeptemberben kiadott egy-egy albumot (Swag, Swag II), gyakorlatilag zéró előzetes promócióval. Ezután továbbra is próbálta kerülni a rivaldafényt. Rengetegen várták izgatottan, mivel rukkol elő a kanadai énekes a Coachellán, előtte ugyanis négy éve, Rio De Janeiróban volt utoljára főfellépő.

Újjászületett, de ez nem mindenkinek tetszik

A koncertet jelentős várakozás előzte meg a közösségi médiában, elindult a „Biberchella-mozgalom”, ahol főként a Bieberrel együtt felnövő női közönség várta epekedve, hogy ismét a 2010-es években taroló slágerekre tomboljon.

Ez az euforikus érzés azonban némileg elmaradt, ugyanis a koncertet megnézve és az előzményeket megvizsgálva Justin Bieber a háta közepére sem kívánja ezt a korszakot. A kanadai énekes az előadás felénél nemes egyszerűséggel leült egy székre, előtte egy laptoppal, és belemondta a mikrofonba, hogy „van egy-két régi szám, nézzük meg, hogy ismeritek-e", és YouTube-ról elkezdte berakni az olyan zenéket, mint a Baby, a Beauty and a Beat, a Never Say Never vagy a Confident. Mindegyikből nagyjából 1-1 percet nyomott le, és gépelte is a következő a dal címét a keresőbe. Bieber még ahhoz sem vette a fáradtságot, hogy előtte egy előre lementett lejátszási listát készítsen azokból a számokból, amelyeket szívesen megmutatna, így aztán egyszer az internet sebessége miatt nem indult el az egyik zene.

Bieber egy ponton már annyira kifigurázta korábbi diszkográfiáját és az egész szituációt, hogy elkezdett mémeket mutatni a YouTube-on a közönségnek. Ezt a formabontó performanszt sokan megmosolyogták, sokan azonban ilyen jegyárak mellett (a legolcsóbb jegyek 250 ezer forinttól indultak) finoman szólva is többet vártak a popsztártól.

A másik nagy kritikát Bieber színpadi jelenléte váltotta ki. Az imént említett „közös YouTube-ozástól” eltekintve sem volt látványos koreográfia, hiányoztak a háttértáncosok, őrült vizuálok. Bieber mindenféle csinnadratta nélkül, kapucnis pulcsiban majd egy bő pólóban és egy bő nadrágban énekelt, mindenféle egetrengető színpadi megoldást mellőzve. A hozott zenék majdnem felét a legutóbbi két albumából tette össze.