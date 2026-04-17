DJ Seggszaggató ismert dalával búcsúzik Nagy István agrárminiszter

P. L.

2026-04-17 09:26:00 CEST

„Tudd meg, hogy mi vagyunk a Fidesz!”

Nagy István leköszönő agrárminiszter is hallatott magáról a Facebookon egy Reels-videó formájában - vette észre a 24.hu.

A videóban egy begipszelt karú fiú áll az utcán, ép kezével Nagy Istvánnak egy lámpaoszlopról leszerelt választási plakátját tartva. A tárcavezető ehhez aláfestő zenét is mellékelt, DJ SEGGSZAGGATO Mi vagyunk a Fidesz című opuszára esett a választása.

A videóban megjelenik a győzedelmes hangulatú dalszöveg is narancs színnel:

Tudd meg, hogy mi vagyunk a Fidesz,

Bennünk a szavazóink hite,

Tudd meg, hogy mi leszünk a kormány,

Ezt majd kimondja az ország.

A teljes nóta alább meghallgatható: