DJ Seggszaggató ismert dalával búcsúzik Nagy István agrárminiszter

Nagy István leköszönő agrárminiszter is hallatott magáról a Facebookon egy Reels-videó formájában - vette észre a 24.hu.
A videóban egy begipszelt karú fiú áll az utcán, ép kezével Nagy Istvánnak egy lámpaoszlopról leszerelt választási plakátját tartva. A tárcavezető ehhez aláfestő zenét is mellékelt, DJ SEGGSZAGGATO Mi vagyunk a Fidesz című opuszára esett a választása.
A videóban megjelenik a győzedelmes hangulatú dalszöveg is narancs színnel:
Tudd meg, hogy mi vagyunk a Fidesz,
Bennünk a szavazóink hite,
Tudd meg, hogy mi leszünk a kormány,
Ezt majd kimondja az ország.
