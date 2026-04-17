2026-04-17 08:39:00 CEST

Annak idején szintén annak apropóján kapott meghívást, hogy a Medián pontosan jelezte előre az akkori masszív Fidesz-győzelmet is.

Négy év után meghívták az állami médiába Hann Endrét, a Medián igazgatóját, miután a közvélemény-kutató cég a négy évvel ezelőtti nagy arányú Fidesz-győzelemhez hasonlóan most is pontosan jelezte, mi várható, csak most már a Tisza Párt stabil kétharmadát mérve. Mint ismert, a kormányközeli nyilvánosság a Fidesz bukását jelző mérései miatt kórusban nekiugrott, élén a megafonos Deák Dániellel, aki azóta bocsánatot is kért emiatt.

Hann Endrét az M1 ötórás híradójának végére hívták be, ahol megfogalmazott egy óvatos kritikát is az állami média működési gyakorlatát illetően: „Örülök, hogy szólhatok egy olyan közönséghez, amihez nem nagyon jutottak el a mi kutatásaink. Ha megengedi, ezt egy kicsit rossz néven veszem. A közszolgálati televízióban a Mediánnak többször kellett volna, hogy lehetőséget adjanak” - fogalmazott.

A Medián igazgatója hozzátette, elvárná „az úgymond kormányközeli elemzőktől”, akik kritizálták a Medián becsléseit, hogy valamiféle önvizsgálatot tartsanak, igaz, vannak, akik már adták jelét ennek. Azt is kijelentette, bebizonyosodott, hogy a Medián Intézet pontosan tudja mérni a hazai közvélemény alakulását, hiszen a belföldi listák, szavazatok arányát 1 százalékponton belül jelezték előre.

A választási eredményt értékelve Hann Endre arra jutott, valós jelenség a „fiatalok lázadása”, a Fidesz nagy mértékben elutasított párttá vált a fiatal generációk soraiban. Szemben a korábbi tapasztalattal, amely szerint a fiatalokat nehezen lehet rávenni arra, hogy szavazzanak, most nagy mértékben lehetett mozgósítani őket, amiben az is szerepet játszhatott, hogy Orbán idősebb életkoránál fogva sem annyira imponáló, és egy fiatalabb, dinamikusabb kihívó szimpatikusabbnak tűnt.

A beszélgetés után Hann Endre a Telexnek felidézte a korábbi közmédiás szereplését: „Egyszer beengedtek négy évvel ezelőtt, és akkor ez ennek volt köszönhető, hogy tényleg a Medián volt, amelyik leginkább közelítette a méréseiben az akkori Fidesz-győzelmet.” Megjegyezte, bocsánatot nem kértek tőle azokért a hírekért, amiket a köztévén közzétettek róla. „Nekem fontos, hogy beszélhettem ott, mert így eljutok azokhoz a megtévesztett, félrevezetett, becsapott emberekhez, akik ennek a csatornának a rendszeres nézői” - jelentette ki.