Doppingbotrány rázza meg a magyar kerékpársportot, Mészáros Lőrinc csapatát kizárták a Tour de Hongrie-ról

2026-04-17 14:51:00 CEST

A vétségen ért 19 éves versenyző, Makrai Bálint azt állítja, nem nyúlt tiltott szerhez, a csapata azonban szerződést bont vele. Az ügy nyomán a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MBH Bank CSB Telecom Fortot kizárták a Tour de Hongrie-ról.

„Én is értetlenül állok, mivel szándékosan nem követtem el doppingvétséget” – reagált a Népszava megkeresésére Makrai Bálint, aki a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) hivatalos tájékoztatása szerint március 30-án pozitív mintát produkált egy doppingteszten.

„Amit el tudok mondani, hogy csütörtökön értesültem a pozitív tesztről. A vérmintám negatív lett, a vizeletmintám A mintája viszont pozitív. Kérni fogom a B minta ellenőrzését is, ezzel kapcsolatban április 23-ig kell benyújtanom a kérvényt. Hogy ennek mikor lesz eredménye, nem tudom” – folytatta a 19 esztendős Makrai Bálint, aki csak szennyezett ételkiegészítőre tud gondolni.

A hírek szerint ugyanakkor a mintában metándienon nyomaira bukkantak, ami egy nem túl korszerű anabolikus szer.

A Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) közleményben jelezte, az ügyben mindenben együttműködik az illetékes nemzetközi és hazai hatóságokkal, ugyanakkor a vizsgálat jogerős lezárultáig és a hivatalos határozat megszületéséig az üggyel kapcsolatban további nyilatkozatot nem kíván tenni. Az MKSZ keretorvosát, Rózsa Szilvesztert elértük telefonon, ő úgy reagált, előbb szeretne beszélni a versenyzővel és az ügyben tájékozódni, azt követően kíván reagálni.

A Tour de Hongrie operatív szervezéséért felelős Vuelta Sportiroda eközben visszavonta a 19 éves kerékpárost foglalkozó MBH Bank CSB Telecom Fort meghívását a május 13-án kezdődő magyar körversenyre.

Eisenkrammer Károly főszervező elmondása szerint a Tour de Hongrie a zéró tolerancia elvét vallja a dopping minden formájával szemben. „Számomra elképzelhetetlen az az eset, hogy egy sportoló egyedül jár utána, hogy mit szedjen, mit adjon be magának. Ott biztosan van a háttérben egy orvos vagy más mágus, aki elvégzi ezt a piszkos munkát. Ezért is érezzük erkölcsi kötelességünknek, hogy elköszönjünk ettől a csapattól, és a verseny már a tiszta küzdelemről szóljon” – olvashatóak Eisenkremmer szavai a szervezők közleményében. A Népszava telefonon érte utol Eisenkrammer Károlytt, aki elmondta, jelen pillanatban még nem tudja, jogilag milyen következménnyel jár majd a döntésük.

A csapat elítéli a doppingot és azonnali hatállyal megszünteti a kerékpáros szerződését – nyilatkozta telefonon a Népszavának Bebtó Zoltán, a Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó MBH Bank kerékpárcsapatának szakmai igazgatója, akit Olaszországban értünk utol. – Természetesen sajnáljuk, ami történt, de a csapatnak semmi köze ehhez, szeretnénk, hogyha ez nem vetítene rossz fényt ránk. Én is olvastam a híreket,

lépéseket fogunk tenni, mert a Tour de Hongrie szervezői nem tehetik meg, hogy kizárjanak minket. Be van fogadva a nevezésünk, azt mindenki aláírta

– fűzte hozzá a szakmai igazgató, aki kiemelte, értetlenül áll a döntés előtt, mert a közelmúltban más olyan csapatnál is történt doppingeset, amely részt vehet a Tour de Hongrie-n vagy ott lesz a Giro d’Italia rajtjánál.

A csapat és a Tour de Hongrie között kibontakozó vita kapcsán levelet küldtünk a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségnek, amely cikkünk megjelenéséig nem reagált. Amennyiben az MBH Bank valóban nem állhat majd rajthoz a Tour de Hongrie-n, úgy a csapat hazai versenyzői – köztük a magyar bajnok Dina Márton – a magyar válogatott színeiben versenyezhetnek.

Jelen állás szerint a magyar bejegyzésű, pro kontinentális besorolású együttes visszaléptetésével 18 csapat 108 versenyzője lehet majd ott a ProSeries kategóriás hazai versenyen.