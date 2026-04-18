Robbanás volt egy németországi aluljáróban, egy ember meghalt és többen súlyosan megsérültek

Németország;robbanás;sebesültek;halálos áldozat;

2026-04-18 13:06:00 CEST

A hatóságok nem zárják ki, hogy bűncselekmény történt.

Robbanás történt röviddel éjfél után a nyugat-németországi Völklingen egyik gyalogos aluljárójában, a detonációban egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek – közölte szombaton a rendőrség.

A hatóságok több bejelentést is kaptak a detonációról.

A helyszínre érkező rendőrök öt férfit találtak az aluljáróban. Egyikük a helyszínen meghalt, négyen súlyosan megsérültek, közülük ketten életveszélyes állapotban vannak.

A sérülteket kórházba szállították.

A területet lezárták, a helyszínen paravánokat állítottak fel. A rendőrség közlése szerint a lakosságot nem fenyegeti veszély.

A nyomozók szerint

a robbanást emberi tevékenység okozta, egyelőre azt vizsgálják, hogy milyen tárgy robbant fel. A bűncselekmény lehetőségét sem zárják ki.

Völklingen mintegy 40 ezer lakosú város a Saar-vidéken, Saarbrücken közelében. A rendőrség a lakosság segítségét kéri a történtek tisztázásához.