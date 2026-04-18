Ismét lezárta Irán a Hormuzi-szorost

2026-04-18 11:50:00 CEST

Teherán visszavonta az újranyitásról szóló döntést.

Irán visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásáról szóló döntését – írja a Deutsche Welle.

Az iráni hadsereg erről szóló, az iráni médiában szombaton közzétett közleményében az áll, a szorost zárva tartják, míg nem oldja fel az iráni kikötők elleni blokádot az Egyesült Államok.

Nem sokkal korábban Mohammed Bákir Kalibaf, az iráni parlament elnöke már kilátásba helyezte, hogy Teherán ismét lezárhatja a Hormuzi-szorost, ha folytatódik az iráni kikötők amerikai blokádja. – Arról, hogy a szoros nyitva van-e vagy zárva, valamint a rá vonatkozó szabályokról a helyszínen döntenek, nem a közösségi médiában – jegyezte meg.

Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között. Ugyanakkor hozzátette, hogy kevesebb, mint fél órája „elég jó hírek érkeztek Iránból”, és azt mondta, „úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében”.