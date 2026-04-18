Kisbusz és autó ütközött Tatabányánál, teljes útzár van az M1-esen

ütközés;útzár;halálos baleset;kisbusz;M1-es autópálya;

2026-04-18 15:43:00 CEST

Úgy tudni, a balesetnek halálos áldozata is van.

Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz szombaton 14 óra körül az M1-es autópálya 53-as kilométerénél, a Győr felé vezető oldalon. Az autópálya érintett szakaszán teljes útzár van.

A katasztrófavédelem honlapján azt írták, hogy a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a kisbuszt, az MTI információi szerint a balesetnek halálos áldozata is van.

A rendőrök a személyi sérüléssel járó baleset szemléje és a műszaki mentés idejére az autópálya érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, torlódásra kell számítani. Az Útinform tájékoztatása szerint az 53-as kilométernél az átterelt sávot lezárták, ezért javasolt a 61-es kilométernél a külső sávot választani.