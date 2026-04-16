Vsquare: Pániküzemmódban mentik ki vagyonukat a NER-es oligarchák

2026-04-16 18:55:00 CEST

Nem szeretnék, ha utolérné őket az elszámoltatás.

A rendszer kulcsszereplőihez tartozó oligarchák és a rezsim kiszolgálói most lázas sietséggel próbálják külföldre menteni vagyonukat, még mielőtt a Magyar-kormány zárolhatná, lefoglalhatná vagy állami kézbe vehetné azt - írja hírlevelében a Vsquare több, kormányzati kapcsolatokkal rendelkező forrásra hivatkozva.

A hírek szerint magánrepülőkkel viszik ki a készpénzt és más értékeket a Közel-Kelet különböző országaiba. A rezsim egyik ismert embere már százmilliárd forintos nagyságrendben menekített vagy helyezett el vagyont Szaúd-Arábiában. A célpontok között az Egyesült Arab Emírségek és más öböl menti államok is szerepelnek, míg az idősebb oligarcharéteg esetében Szingapúr és Hongkong is felmerül. Egy másik, súlyos korrupciós ügyben érintett kormányközeli kör pedig - egy, terveiket ismerő forrás szerint - Ausztráliába készül költözni.

A források alapján egy pániküzemmódba kapcsolt rendszer képe rajzolódik ki: egy olyan hatalmi gépezeté, amely tizenhat éven át építette a politikailag vezérelt vagyonfelhalmozás hálózatát, és most kapkodva próbálja menteni mindazt, amit eddig felhalmozott, nehogy az új hatalom elszámoltassa érte. Ugyanakkor az értesülések szerint a hivatalba lépő kormány a vártnál könnyebben követheti majd a pénzek útját.

A közigazgatásban és a rendvédelmi szerveknél ugyanis sokan vannak, akik részben ismerik, hogyan működött az Orbán-rendszer alatt a vagyonkimentés mechanizmusa, és várhatóan készek lesznek együttműködni az új vezetéssel.

Ez akár éveken át tartó feltáró és jogi eljárásokhoz vezethet, amelyek célja a feltételezetten eltűnt közvagyon visszaszerzése és a pénzügyi bűncselekményeket elkövetők őrizetbe vétele lehet.

A menekülési útvonalakat az is segítheti, hogy több közel-keleti állammal - például Szaúd-Arábiával vagy az Egyesült Arab Emírségekkel - Magyarországnak nincs kiadatási egyezménye. Izraellel ugyan van ilyen megállapodás, de az ország saját állampolgárait, így ebben az esetben a magyar-izraeli kettős állampolgárokat sem adja ki könnyen. A források szerint pedig amíg a Trump-kormányzat van hatalmon, még az Egyesült Államok is menedéket jelenthet az Orbán-rendszer legfelső körei számára.