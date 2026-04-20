2026 eddigi legjobb idejével lett országos bajnok Milák Kristóf 100 méter pillangón

2026-04-20 06:26:00 CEST

Magabiztosan túlszárnyalta a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-kvalifikációs szintet.

Milák Kristóf a világ idei legjobbjával, Európa-bajnoki szintet érő idővel nyert 100 méter pillangón a Sopronban rendezett úszó országos bajnokság vasárnapi zárónapján. A szám olimpiai bajnoka 50.22 másodperces idővel csapott célba, ezzel magabiztosan túlszárnyalta a Sós Csaba szövetségi kapitány által meghatározott Eb-kvalifikációs szintet (50.88).

A kétszeres olimpiai aranyérmes versenyző duplázott az ob utolsó napján, ugyanis 50 méter gyorson sem talált legyőzőre, ráadásul egyéni csúcsából (21.89) egy tizedet faragva diadalmaskodott.

Jackl Vivien vasárnap is igazolta remek formáját, 400 méter vegyesen 4:40.56 perccel győzött, teljesítve ezzel az Eb-szintet (4:40.77). – Az Eb-re azokat visszük ki, akiknek reális döntőbe jutási esélye van, emellett egy-két fiatal kaphat bizalmat. Nyolc év után ez lesz az első teljes kontinenstorna, nem hasraütésre találtuk ki a szinteket - mondta a verseny után az M4 Sportnak Sós Csaba szövetségi kapitány.

A tréner kiemelte, akiknek most nem sikerült ezt teljesíteniük, még van rá három-négy hónapjuk. A kapitány számára a legpozitívabb az volt, hogy Jackl Vivien visszatért, Milák Kristófról azt mondta: amivel a kétszeres olimpiai bajnok érzelmileg tud azonosulni, azt meg is csinálja. – Ki merem jelenteni, hogy ifi kora óta nem volt egyetlen hibás mozdulata sem versenyen - tette hozzá Sós Csaba.

Az Európa-bajnokságot majd július 31.-augusztus 15. között rendezik Párizsban.