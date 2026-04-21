2026-04-21 06:00:00 CEST

A fideszesek jelentős része is azt várta, hogy Orbán Viktor lemond a pártelnökségről, ahogy egyébként azt meg is ígérte, még a választások előtt. Nem mondott le, sőt: azt jelentette be, hogy ő akarja megújítani a pártot, és ennek jegyében kicseréli a már mandátumot szerzett képviselőket is. Orbánnak azonban van olyan hatalma, befolyása még mindig, hogy a kezdeti bírálatok lassan lehullattak a semmibe, és aki kritizálja az is az egekbe emeli a tizenhat éves teljesítményét. Így nyilatkozott lapunknak Király Nóra, csepeli képviselő-jelölt is. „Én nagyon hiányoltam a lemndását vasárnap este, és azóta is." Talán nem túlzás azt gondolni, hogy Király Nóra ezzel megpecsételte a Fideszen belüli sorsát, noha, ha jól értettem az interjúban elhangzottakat, el tudná képzelni, hogy tagja legyen a megújult frakciónak.

Csakhát: vajon egy Orbán-Kövér fémjelezte frakció ténylegesen képes-e megújulni. Meghallgattam Kövér László megszólalását a Bayer showban és arra jutottam, hogy ez az ember soha nem lesz képes megváltozni. Sorolta az adásban az elképesztő ostobaságait, például, hogy a Tisza Párt képviseletében újra nyilasok és kommunisták kerültek be a parlamentbe. Nyugodtan levonhatjuk a következtetést: Orbán Viktor barátai képtelenek tudomásul venni, hogy a magyar választók döntő többségének elege lett belőlük. A fiatalok, akiket teli szájjal pocskondiáz a volt „örökös” házelnök, egészséges, normális szavazók, akik pont azt utálták meg, amit maga Kövér és az egész bagázs képvisel. Ők lettek az ójobboldal megunt szereplői; sem az ilyen undorító stílusú politikusokat, sem a tolvajokat, sem pedig a rajtunk élősködőket nem viselték már el. Magyar Péter éppen annak köszönheti átütő sikerét, hogy róla, neki elhitték, hogy képes egy új, tisztább világot teremteni. És ebbe az új világba nem fér bele sem Kövér, sem Orbán; így is tovább voltak a rendszer haszonélvezői, mint szabadott volna.